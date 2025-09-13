13 сентября проходит матч пятого тура УПЛ 2025/26 между командами Металлист 1925 и Шахтер Донецк.

Коллективы играют на Центральном стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 86-й минуте опорный полузащитник харьковского клуба Иван Калюжный поразил ворота горняков.

Калюжный сравнял счет в матче, 1:1. Первым в этой игре на 21-й с пенальти отличился Артем Бондаренко.

❗️ ВИДЕО. Как Калюжный сравнял счет в матче УПЛ Металлист 1925 – Шахтер