Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Калюжный сравнял счет в матче УПЛ Металлист 1925 – Шахтер
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 19:49 | Обновлено 13 сентября 2025, 20:31
ВИДЕО. Как Калюжный сравнял счет в матче УПЛ Металлист 1925 – Шахтер

Иван отличился на 85-й минуте поединка пятого тура УПЛ 2025/26

ВИДЕО. Как Калюжный сравнял счет в матче УПЛ Металлист 1925 – Шахтер
ФК Металлист 1925. Иван Калюжный

13 сентября проходит матч пятого тура УПЛ 2025/26 между командами Металлист 1925 и Шахтер Донецк.

Коллективы играют на Центральном стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 86-й минуте опорный полузащитник харьковского клуба Иван Калюжный поразил ворота горняков.

Калюжный сравнял счет в матче, 1:1. Первым в этой игре на 21-й с пенальти отличился Артем Бондаренко.

❗️ ВИДЕО. Как Калюжный сравнял счет в матче УПЛ Металлист 1925 – Шахтер

видео голов и обзор Металлист 1925 Шахтер Донецк Металлист 1925 - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
