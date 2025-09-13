Волошин объяснил, почему Динамо не смогло победить Оболонь в дерби
Матч завершился вничью 2:2
Полузащитник «Динамо» Назар Волошин прокомментировал выездную ничью 2:2 в матче с киевской «Оболонью» в рамках 5-го тура УПЛ.
– В чем, на ваш взгляд, причина второго пропущенного мяча?
– Наверное, не хватило концентрации или удачи. Был хороший матч, мы создали много моментов, но мы их не реализовали и не смогли довести игру до победы.
– В начале матча состоялась акция протеста от фанатов «Динамо». Как эта ситуация ощущалась на скамейке запасных?
– Конечно, когда игрок, который приезжает к нам, репостит такие видео в своих соцсетях, это не очень хорошо, но посмотрим, как будет дальше, что он на это скажет, как будет вести себя.
– Как вы приняли Владислава Бленуце в коллективе? Как с ним общаетесь?
– Он вчера тренировался впервые, поэтому особо еще не общались, так что пока ничего не могу сказать.
– Какое у вас настроение после возвращения из сборной Украины?
– Настроение упало, ведь мы не смогли одержать победу в сборной и сейчас не смогли победить «Оболонь» с «Динамо». Поэтому настроение плохое. Но ничего, мы будем работать, чтобы в дальнейшем побеждать.
– Главный тренер уже говорил с вами после матча?
– Да, говорил, но что именно сказал – это секрет.
