Волошин объяснил, почему Динамо не смогло победить Оболонь в дерби

Полузащитник «Динамо» Назар Волошин прокомментировал выездную ничью 2:2 в матче с киевской «Оболонью» в рамках 5-го тура УПЛ.

– В чем, на ваш взгляд, причина второго пропущенного мяча?

– Наверное, не хватило концентрации или удачи. Был хороший матч, мы создали много моментов, но мы их не реализовали и не смогли довести игру до победы.

– В начале матча состоялась акция протеста от фанатов «Динамо». Как эта ситуация ощущалась на скамейке запасных?

– Конечно, когда игрок, который приезжает к нам, репостит такие видео в своих соцсетях, это не очень хорошо, но посмотрим, как будет дальше, что он на это скажет, как будет вести себя.

– Как вы приняли Владислава Бленуце в коллективе? Как с ним общаетесь?

– Он вчера тренировался впервые, поэтому особо еще не общались, так что пока ничего не могу сказать.

– Какое у вас настроение после возвращения из сборной Украины?

– Настроение упало, ведь мы не смогли одержать победу в сборной и сейчас не смогли победить «Оболонь» с «Динамо». Поэтому настроение плохое. Но ничего, мы будем работать, чтобы в дальнейшем побеждать.

– Главный тренер уже говорил с вами после матча?

– Да, говорил, но что именно сказал – это секрет.