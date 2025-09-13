Украина. Премьер лига13 сентября 2025, 17:28 | Обновлено 13 сентября 2025, 17:43
ФОТО. Это случилось. Форвард Бленуце дебютировал за Динамо, фаны освистали
Владислав вышел на поле
13 сентября 2025, 17:28 | Обновлено 13 сентября 2025, 17:43
Наставник Динамо Александр Шовковский во втором тайме матча против Оболони выпустил на поле новичка – форварда Владислава Бленуце.
Несмотря на неприятие фанов киевской команды игрока, который уже успел запомниться скандалом с пророссийскими постами в соцсетях, клуб не планирует отказываться от нового футболиста.
Ранее Бленуце дал объяснение своему поведению и заявил, что верит в Украину в войне против россии и не поддерживает оккупантов.
Фаны киевлян освистали появление новичка.
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Да срать на них. Где они были,когда надо было поддержать команду в квале еврокубков?!
Показать Скрыть 1 ответ
