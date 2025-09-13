ФОТО. Это случилось. Форвард Бленуце дебютировал за Динамо, фаны освистали

Наставник Динамо Александр Шовковский во втором тайме матча против Оболони выпустил на поле новичка – форварда Владислава Бленуце.

Несмотря на неприятие фанов киевской команды игрока, который уже успел запомниться скандалом с пророссийскими постами в соцсетях, клуб не планирует отказываться от нового футболиста.

Ранее Бленуце дал объяснение своему поведению и заявил, что верит в Украину в войне против россии и не поддерживает оккупантов.

Фаны киевлян освистали появление новичка.