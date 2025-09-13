Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Это случилось. Форвард Бленуце дебютировал за Динамо, фаны освистали
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 17:28 | Обновлено 13 сентября 2025, 17:43
1356
2

Владислав вышел на поле

Наставник Динамо Александр Шовковский во втором тайме матча против Оболони выпустил на поле новичка – форварда Владислава Бленуце.

Несмотря на неприятие фанов киевской команды игрока, который уже успел запомниться скандалом с пророссийскими постами в соцсетях, клуб не планирует отказываться от нового футболиста.

Ранее Бленуце дал объяснение своему поведению и заявил, что верит в Украину в войне против россии и не поддерживает оккупантов.

Фаны киевлян освистали появление новичка.

По теме:
Героическое спасение с ассистом вратаря. Оболонь сыграла вничью с Динамо
ФОТО. Фаны Динамо поприветствовали Бленуце – набросали вату
ВИДЕО. Михавко забил в раздевалку. Динамо выиграло первый тайм
Динамо Киев фото Украинская Премьер-лига Оболонь Киев российско-украинская война Оболонь - Динамо Владислав Бленуце
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
SHN
Да срать на них. Где они были,когда надо было поддержать команду в квале еврокубков?!
