Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где Миколенко? Эвертон и Астон Вилла определились со стартовыми составами
Англия
13 сентября 2025, 15:49 |
303
0

Где Миколенко? Эвертон и Астон Вилла определились со стартовыми составами

Матч четвертого тура Английской Премьер-лиги состоится 13 сентября в 17:00 по киевскому времени

13 сентября 2025, 15:49 |
303
0
Где Миколенко? Эвертон и Астон Вилла определились со стартовыми составами
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 13 сентября, состоится матч четвертого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Астон Вилла»

Команды сыграют на стадионе «Hill Dickinson Stadium» в Ливерпуле. Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Накануне этого противостояния наставники команд определились со стартовыми составами. Защитник «ирисок» Виталий Миколенко не попал в заявку, так как продолжает восстанавливаться после травмы.

«Эвертон» набрал шесть баллов после трех туров и занимает пятое место в турнирной таблице. В активе «Астон Виллы» всего одно очко – подопечные Унаи Эмери разместились на 19-й позиции.

Стартовые составы Эвертона и Астон Виллы на матч четвертого тура Премьер-лиги:

По теме:
ВИДЕО. Субименди оформил дубль и увеличил преимущество Арсенала
ВИДЕО. 2:0 для Арсенала. Субименди и Дьекереш забили в ворота Ноттингема
Стали известны фавориты Лиги чемпионов и Лиги Европы по данным ставок
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Эвертон - Астон Вилла Астон Вилла стартовые составы Виталий Миколенко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Футбол | 13 сентября 2025, 00:01 0
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал

«Королевский клуб» готов давать украинцу игровую практику

Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Футбол | 13 сентября 2025, 07:10 20
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба

В свое время Бетао попал в неприятную ситуацию

Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 13.09.2025, 13:11
Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Футбол | 13.09.2025, 04:02
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Матч Оболонь – Динамо начнется с опозданием
Футбол | 13.09.2025, 15:42
Матч Оболонь – Динамо начнется с опозданием
Матч Оболонь – Динамо начнется с опозданием
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Испанский клуб близок к трансферу украинца за 5+ миллионов евро
Испанский клуб близок к трансферу украинца за 5+ миллионов евро
11.09.2025, 19:21 3
Футбол
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
13.09.2025, 07:45 3
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
12.09.2025, 08:25 5
Бокс
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
12.09.2025, 04:01 7
Футбол
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 9
Бокс
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
12.09.2025, 20:23 11
Футбол
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
12.09.2025, 00:21
Бокс
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
13.09.2025, 03:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем