Где Миколенко? Эвертон и Астон Вилла определились со стартовыми составами
Матч четвертого тура Английской Премьер-лиги состоится 13 сентября в 17:00 по киевскому времени
В субботу, 13 сентября, состоится матч четвертого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Астон Вилла»
Команды сыграют на стадионе «Hill Dickinson Stadium» в Ливерпуле. Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.
Накануне этого противостояния наставники команд определились со стартовыми составами. Защитник «ирисок» Виталий Миколенко не попал в заявку, так как продолжает восстанавливаться после травмы.
«Эвертон» набрал шесть баллов после трех туров и занимает пятое место в турнирной таблице. В активе «Астон Виллы» всего одно очко – подопечные Унаи Эмери разместились на 19-й позиции.
Стартовые составы Эвертона и Астон Виллы на матч четвертого тура Премьер-лиги:
