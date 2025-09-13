Где Миколенко? Эвертон и Астон Вилла определились со стартовыми составами

В субботу, 13 сентября, состоится матч четвертого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Астон Вилла»

Команды сыграют на стадионе «Hill Dickinson Stadium» в Ливерпуле. Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Накануне этого противостояния наставники команд определились со стартовыми составами. Защитник «ирисок» Виталий Миколенко не попал в заявку, так как продолжает восстанавливаться после травмы.

«Эвертон» набрал шесть баллов после трех туров и занимает пятое место в турнирной таблице. В активе «Астон Виллы» всего одно очко – подопечные Унаи Эмери разместились на 19-й позиции.

Стартовые составы Эвертона и Астон Виллы на матч четвертого тура Премьер-лиги: