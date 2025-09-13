В Динамо отреагировали на скандальное заявление Артема Кравца

Бывший игрок и селекционер «Динамо» Артем Кравец недавно упрекнул киевский клуб за то, что команда не захотела продолжать отношения с Брайаном Себальосом.

«Бывший футболист ФК «Динамо» (Киев) Брайан Себальос прибыл в Киев с заявленным, отдельно скандально известным селекционером, ростом 192 см. Однако на медосмотре выяснилось, что по дороге в Украину он «потерял» 10 сантиметров.

Но это лишь один момент. Далее выяснилось, что он слишком подвержен травматичности: более половины времени своего пребывания в Киеве, к сожалению, провел в лазарете.

Третьим фактором стала неуверенная игра защитника в футболке «Динамо»: в решающие моменты матчей он регулярно ошибался. И к этому всему — игрок постоянно был напуган из-за войны в стране и откровенно не хотел оставаться здесь. В конце концов, он просто уехал — и больше мы его не видели.

К сожалению, в этой истории нашему бывшему селекционеру нечем гордиться. Ее просто нужно как можно быстрее забыть и больше никогда не возвращаться», — говорится в сообщении киевского клуба.