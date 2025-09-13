Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Динамо отреагировали на скандальное заявление Артема Кравца
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 10:54 | Обновлено 13 сентября 2025, 11:17
В Динамо отреагировали на скандальное заявление Артема Кравца

В клубе рассказали о переходе Брайана Себальоса

В Динамо отреагировали на скандальное заявление Артема Кравца
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Кравец

Бывший игрок и селекционер «Динамо» Артем Кравец недавно упрекнул киевский клуб за то, что команда не захотела продолжать отношения с Брайаном Себальосом.

«Бывший футболист ФК «Динамо» (Киев) Брайан Себальос прибыл в Киев с заявленным, отдельно скандально известным селекционером, ростом 192 см. Однако на медосмотре выяснилось, что по дороге в Украину он «потерял» 10 сантиметров.

Но это лишь один момент. Далее выяснилось, что он слишком подвержен травматичности: более половины времени своего пребывания в Киеве, к сожалению, провел в лазарете.

Третьим фактором стала неуверенная игра защитника в футболке «Динамо»: в решающие моменты матчей он регулярно ошибался. И к этому всему — игрок постоянно был напуган из-за войны в стране и откровенно не хотел оставаться здесь. В конце концов, он просто уехал — и больше мы его не видели.

К сожалению, в этой истории нашему бывшему селекционеру нечем гордиться. Ее просто нужно как можно быстрее забыть и больше никогда не возвращаться», — говорится в сообщении киевского клуба.

По теме:
Коуч Кудровки: «Очень много ошибались, боялись взять игру на себя»
Рух и Эпицентр определились со стартовыми составами на матч Премьер-лиги
Игорь КОСТЮК: «Анализ соперника и выбор тактики дал результат Динамо U-19»
Дмитрий Олейник Источник: Динамомания
Sergiy
Гравець норм. Дійсно зріст не для центр бека. Але він пригучий, навіть гол забив. Щось тіпа Караваєва в Фенербахче. Наче і непоганий але не підходить.
Ответить
0
Mishgan2507
Щось я не пам'ятаю щоб він сильно помилявся
Ответить
0
fifa2020
"В Динамо відреагували на скандальну заявку Артема Кравця" така скандальна що даже силку не дали... 
Ответить
0
wojsergivan
кравец полный дебил прославился тем что полный бендоровец молдец
Ответить
-2
