Пеп ГВАРДИОЛА: «В такой ситуации я не буду тренировать Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, в какой ситуации решится покинуть «Манчестер Сити».

«Я больше не буду тренировать «Манчестер Сити», если почувствую, что клубу нужны перемены. Но сейчас, после событий прошлого сезона, я чувствую, что хочу тренировать эту команду, как никогда раньше. Хочу быть рядом с клубом и поддерживать своих игроков. Хочу добиться успеха в этом сезоне.

Люблю заглядывать в будущее, именно так мы достигли успеха в прошлом, нужно всегда думать, что будет дальше. Я провожу десятый сезон вместе с «Манчестер Сити» и очень горжусь этим», — сказал Пеп.

