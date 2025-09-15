Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «В такой ситуации я не буду тренировать Манчестер Сити»
Англия
15 сентября 2025, 05:54 |
777
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «В такой ситуации я не буду тренировать Манчестер Сити»

Тренер рассказал, в каком случае решится покинуть «Манчестер Сити»

15 сентября 2025, 05:54 |
777
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «В такой ситуации я не буду тренировать Манчестер Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, в какой ситуации решится покинуть «Манчестер Сити».

«Я больше не буду тренировать «Манчестер Сити», если почувствую, что клубу нужны перемены. Но сейчас, после событий прошлого сезона, я чувствую, что хочу тренировать эту команду, как никогда раньше. Хочу быть рядом с клубом и поддерживать своих игроков. Хочу добиться успеха в этом сезоне.

Люблю заглядывать в будущее, именно так мы достигли успеха в прошлом, нужно всегда думать, что будет дальше. Я провожу десятый сезон вместе с «Манчестер Сити» и очень горжусь этим», — сказал Пеп.

Ранее известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вспомнил, как трудно его командам было играть против английского вингера Тео Волкотта.

По теме:
Пеп ГВАРДИОЛА: «Он никогда нас не разочаровывает»
Рубен АМОРИМ: «Мы до сих пор строим команду, а уже нужно выигрывать»
Фоден забил 7 голов в последних 7 манчестерских дерби. Кто забивал больше?
Пеп Гвардиола Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клозе похвалил Степанова и пояснил, почему перевел его в молодежную команду
Футбол | 15 сентября 2025, 06:11 0
Клозе похвалил Степанова и пояснил, почему перевел его в молодежную команду
Клозе похвалил Степанова и пояснил, почему перевел его в молодежную команду

Тренер Нюрнберга прокомментировал ситуацию с украинцем

4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
Футбол | 14 сентября 2025, 11:37 27
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике

Новые подробности по допинговому делу украинского вингера Челси

ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
Футбол | 14.09.2025, 15:18
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ФОТО. Порнозвезда-рекордсменка побывала на матче Премьер-лиги
Футбол | 15.09.2025, 00:25
ФОТО. Порнозвезда-рекордсменка побывала на матче Премьер-лиги
ФОТО. Порнозвезда-рекордсменка побывала на матче Премьер-лиги
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Бокс | 14.09.2025, 10:16
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
14.09.2025, 10:27 1
Бокс
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 20
Футбол
Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»
Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»
13.09.2025, 16:58 8
Футбол
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
13.09.2025, 03:45 1
Бокс
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
13.09.2025, 18:23 23
Футбол
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
13.09.2025, 07:45 4
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 19
Футбол
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем