Пеп ГВАРДИОЛА: «В такой ситуации я не буду тренировать Манчестер Сити»
Тренер рассказал, в каком случае решится покинуть «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, в какой ситуации решится покинуть «Манчестер Сити».
«Я больше не буду тренировать «Манчестер Сити», если почувствую, что клубу нужны перемены. Но сейчас, после событий прошлого сезона, я чувствую, что хочу тренировать эту команду, как никогда раньше. Хочу быть рядом с клубом и поддерживать своих игроков. Хочу добиться успеха в этом сезоне.
Люблю заглядывать в будущее, именно так мы достигли успеха в прошлом, нужно всегда думать, что будет дальше. Я провожу десятый сезон вместе с «Манчестер Сити» и очень горжусь этим», — сказал Пеп.
Ранее известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вспомнил, как трудно его командам было играть против английского вингера Тео Волкотта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер Нюрнберга прокомментировал ситуацию с украинцем
Новые подробности по допинговому делу украинского вингера Челси