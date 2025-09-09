Эвангелос МАРИНАКИС: «Тренер со стабильным опытом завоевания трофеев»
Президент «Ноттингем Форест» прокомментировал назначение Постекоглу
Президент английского «Ноттингем Форест» Эвангелос Маринакис прокомментировал назначение австралийского специалиста Ангелоса Постекоглу на должность главного тренера первой команды клуба:
«Мы приглашаем в клуб тренера, который имеет проверенный и стабильный опыт завоевания трофеев. Его опыт тренировки команд высочайшего уровня, а также желание создать что-то особенное вместе с нами в «Форесте» делают его замечательным человеком, который поможет нам на нашем пути и достичь всех наших амбиций.
После повышения до Премьер-лиги, а затем последовательного развития сезон за сезоном, чтобы обеспечить себе участие в европейских футбольных турнирах, мы теперь должны сделать правильный шаг, чтобы конкурировать с лучшими и бороться за трофеи. Анж имеет необходимую квалификацию и опыт, чтобы это сделать, и мы рады, что он присоединяется к нам в нашем амбициозном путешествии».
