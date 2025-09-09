Эвангелос МАРИНАКИС: «Тренер со стабильным опытом завоевания трофеев»

Президент английского «Ноттингем Форест» Эвангелос Маринакис прокомментировал назначение австралийского специалиста Ангелоса Постекоглу на должность главного тренера первой команды клуба:

«Мы приглашаем в клуб тренера, который имеет проверенный и стабильный опыт завоевания трофеев. Его опыт тренировки команд высочайшего уровня, а также желание создать что-то особенное вместе с нами в «Форесте» делают его замечательным человеком, который поможет нам на нашем пути и достичь всех наших амбиций.

После повышения до Премьер-лиги, а затем последовательного развития сезон за сезоном, чтобы обеспечить себе участие в европейских футбольных турнирах, мы теперь должны сделать правильный шаг, чтобы конкурировать с лучшими и бороться за трофеи. Анж имеет необходимую квалификацию и опыт, чтобы это сделать, и мы рады, что он присоединяется к нам в нашем амбициозном путешествии».