Андерсон РИБЕЙРО: «Эта победа принадлежит всем нам»

В матче пятого тура Первой лиги ЮКСА на выезде со счетом 3:0 обыграла запорожский «Металлург». Итог матча подвел главный тренер ФК ЮКСА Андерсон Рибейро.

«Мы много работали на этой неделе, чтобы уехать из Запорожья с тремя очками. Мы проанализировали игру соперника – СК «Металлург» является командой быстрых переходов и имеет игроков, которые могут создать разницу в эпизодах 1-в-1. Сегодня обе команды имели возможности открыть счет, и опять же наша команда создала несколько голевых моментов, но на этот раз мы наконец смогли забить, и сразу три мяча, и одержать победу.

Что касается Бруно – он молод, и я уверен, что он очень поможет нам в этом сезоне. Это была его дебютная игра, я немного волновался, ведь в первые минуты увидел, что он не выполнял наш игровой план. Поэтому я сделал замену и выпустил Венделла. Футбол – это коллективная игра, и эта победа принадлежит всем нам.

Венделл и Икаро обладают большим талантом, но как тренер я должен знать правильный момент, чтобы выпускать их на поле. Могу сказать, что вскоре они будут играть на высоком уровне, а в будущем – и в УПЛ. Раз они уже здесь, мы должны наслаждаться тем красивым футболом, который они показывают.

Когда соперник получил красную карточку и остался в меньшинстве, мы получили больше преимущества, и наши игроки воспользовались этим, чтобы сделать результат.

Что касается Жеребецкого, он очень молод, ему всего 17 лет, и сегодня Матвей получил шанс забить свой первый гол на профессиональном уровне. Я очень горжусь им, это только начало блестящей карьеры впереди. Но мы всегда говорим, что все это благодаря его преданности и сосредоточенности на тренировках. Шаг за шагом мы будем развиваться все больше и больше», – Андерсон Рибейро.