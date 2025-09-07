ВИДЕО. Игрок Барсы оказался в неловкой ситуации. Его реакция рассмешила

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри оказался в неловкой ситуации в Турции.

После победы над Болгарией сборная Испании отправилась на матч в Турцию, где футболистов у гостиницы ждали фанаты.

Один из них неожиданно передал Педри свою маленькую дочь, чтобы сделать фото.

Реакция полузащитника «Барсы» быстро разлетелась по соцсетям.