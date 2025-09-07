Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Игрок Барсы оказался в неловкой ситуации. Его реакция рассмешила
Другие новости
07 сентября 2025, 18:13
Педри не отказал футбольному болельщику

Instagram. Педри

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри оказался в неловкой ситуации в Турции.

После победы над Болгарией сборная Испании отправилась на матч в Турцию, где футболистов у гостиницы ждали фанаты.

Один из них неожиданно передал Педри свою маленькую дочь, чтобы сделать фото.

Реакция полузащитника «Барсы» быстро разлетелась по соцсетям.

видео lifestyle Педри Барселона сборная Испании по футболу чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
