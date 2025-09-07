ВИДЕО. Игрок Барсы оказался в неловкой ситуации. Его реакция рассмешила
Педри не отказал футбольному болельщику
Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри оказался в неловкой ситуации в Турции.
После победы над Болгарией сборная Испании отправилась на матч в Турцию, где футболистов у гостиницы ждали фанаты.
Один из них неожиданно передал Педри свою маленькую дочь, чтобы сделать фото.
Реакция полузащитника «Барсы» быстро разлетелась по соцсетям.
Es imposible que alguien pueda odiar a Pedri. pic.twitter.com/GXaJHKRUKK— -1899- (@_Futbolero_) September 6, 2025
