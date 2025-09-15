Гвардиола выбрал самого важного футболиста Ман Сити, чем удивил Де Брюйне

Главный тренер «Манчестер Сити» испанский специалист Пеп Гвардиола назвал самого важного футболиста за время работы в «Манчестер Сити», не упомянув легенду клуба Кевина Де Брюйне.

«Какой футболист мог бы дольше играть в «Манчестер Сити»? Вроде бы и не очевидно, но это Хесус Навас. Ему нужно было остаться с нами дольше.

Кто был самым важным футболистом? Это Илкай Гюндоган, очень ценный игрок для нас. Выберу его», – отметил Пеп Гвардиола.

Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Сити» нацелился на трансфер звездного вингера «Барселоны». «Горожане» готовы предложить 275 миллионов евро.