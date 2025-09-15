Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола выбрал самого важного футболиста Ман Сити, чем удивил Де Брюйне
Англия
15 сентября 2025, 02:52 |
96
0

Гвардиола выбрал самого важного футболиста Ман Сити, чем удивил Де Брюйне

Тренер выделил Гюндогана

15 сентября 2025, 02:52 |
96
0
Гвардиола выбрал самого важного футболиста Ман Сити, чем удивил Де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» испанский специалист Пеп Гвардиола назвал самого важного футболиста за время работы в «Манчестер Сити», не упомянув легенду клуба Кевина Де Брюйне.

«Какой футболист мог бы дольше играть в «Манчестер Сити»? Вроде бы и не очевидно, но это Хесус Навас. Ему нужно было остаться с нами дольше.

Кто был самым важным футболистом? Это Илкай Гюндоган, очень ценный игрок для нас. Выберу его», – отметил Пеп Гвардиола.

Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Сити» нацелился на трансфер звездного вингера «Барселоны». «Горожане» готовы предложить 275 миллионов евро.

По теме:
Фоден забил 7 голов в последних 7 манчестерских дерби. Кто забивал больше?
Манчестер Юнайтед стал любимым соперником Эрлинга Холанда в АПЛ
600 от Гвардиолы, 0 желтых карточек... Чем запомнилось дерби Манчестера?
Пеп Гвардиола Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Илкай Гюндоган Хесус Навас
Дмитрий Олейник Источник: AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футбол | 14 сентября 2025, 08:10 34
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»

Пашко подтвердил, что матч за бронзу Евролиги не состоится

Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Бокс | 14 сентября 2025, 04:20 15
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса

По итогам десяти раундов судьи зафиксировали единогласную победу американского боксера

Возвращение через дерби. Ман Сити разбил Ман Юнайтед на Этихаде
Футбол | 14.09.2025, 20:31
Возвращение через дерби. Ман Сити разбил Ман Юнайтед на Этихаде
Возвращение через дерби. Ман Сити разбил Ман Юнайтед на Этихаде
Хаби АЛОНСО: «Меня разозлила игра этого футболиста Реала»
Футбол | 15.09.2025, 02:14
Хаби АЛОНСО: «Меня разозлила игра этого футболиста Реала»
Хаби АЛОНСО: «Меня разозлила игра этого футболиста Реала»
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Бокс | 14.09.2025, 10:27
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
13.09.2025, 03:45 1
Бокс
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
14.09.2025, 11:37 27
Футбол
Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»
Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»
13.09.2025, 16:58 8
Футбол
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
13.09.2025, 18:23 23
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
13.09.2025, 08:15
Бокс
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
13.09.2025, 10:00 7
Бокс
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
14.09.2025, 10:16 1
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем