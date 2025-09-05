Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция

5 сентября сборная Украины проведет матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Франции.

Встреча состоится на стадионе Тарчиньский Арена в польском городе Вроцлав. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Перед стартом противостояния экс-тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо назвал точный счет предстоящей игры:

– Ваш прогноз на матч Украина – Франция?

– Шансов практически нет. Наши проиграют 0:2 или 0:3.

– Что скажете в целом о нашей группе, где кроме Украины и Франции есть еще Исландия и Азербайджан? Каковы наши шансы на выход на ЧМ?

– Франция – бесспорный лидер нашей группы. Мы будем бороться с Исландией за второе место, у исландцев неплохая команда. Азербайджан – аутсайдер. Думаю, Украина дважды победит Азербайджан и чтобы занять второе место придется обыграть Исландию дома и на выезде сыграть вничью. Расписание примерно такое.