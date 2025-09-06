Манчини сообищл, что будет ждать Довбика в Роме после сорванного трансфера
Джанлука Манчини уверен, что Гасперини найдет подход к Артему
28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов.
Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.
Защитник «волков» Джанлука Манчини рассказал, что теперь ждет тех футболистов, которые были близки к уходу, но в итоге остались в Риме.
«Пеллегрини, Довбик и Балданчи – это три фантастических футболиста, и я уверен, что Гасперини будет работать с ними, как и с остальной частью команды», – отметил Манчини.
