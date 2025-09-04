Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Салах наехал на фаната Ливерпуля из-за его поста в X
ФОТО. Салах наехал на фаната Ливерпуля из-за его поста в X

Мохамед Салах стал на защиту экс-одноклубников

ФОТО. Салах наехал на фаната Ливерпуля из-за его поста в X
Instagram. Мохамед Салах

Мохамед Салах ответил фан-аккаунту «Ливерпуля» в X за «неуважение» к его бывшим партнерам Луису Диасу и Дарвину Нуньесу.

Популярный аккаунт Anfield Edition (более 500 тыс. подписчиков) выложил коллаж с Диасом и Нуньесом рядом с новичками Александером Исаком и Флорианом Вирцем с подписью: «Назовите более серьезное усиление в истории футбола».

Напомним, этим летом Диас перешел в «Баварию», а Нуньес – в «Аль-Хилаль». Их заменили Вирц и Исак, за которых клуб заплатил около £250 млн. Несмотря на громкие трансферы, Салах напомнил о вкладе Диаса и Нуньеса в чемпионство прошлого сезона: «Может, будем радоваться новым подписаниям без неуважения к чемпионам АПЛ?» – написал он.

Ранее Салах уже использовал соцсети, чтобы отвечать критикам или выражать позицию – в частности, критиковал УЕФА и делал загадочные посты во время контрактной саги с «Ливерпулем».

По теме:
ФОТО. Неймар получил 1 миллиард долларов от фана сборной Бразилии
ФОТО. Жена футболиста УПЛ зажигает на пляжах Бразилии. Огонь
Спорт. директор Сандерленда: «На этом этапе карьеры Русину важно играть»
фото Мохамед Салах Ливерпуль lifestyle Луис Диас Дарвин Нуньес Флориан Вирц Александер Исак Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Максим Лапченко Источник: ESPN
