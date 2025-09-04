ФОТО. Салах наехал на фаната Ливерпуля из-за его поста в X

Мохамед Салах ответил фан-аккаунту «Ливерпуля» в X за «неуважение» к его бывшим партнерам Луису Диасу и Дарвину Нуньесу.

Популярный аккаунт Anfield Edition (более 500 тыс. подписчиков) выложил коллаж с Диасом и Нуньесом рядом с новичками Александером Исаком и Флорианом Вирцем с подписью: «Назовите более серьезное усиление в истории футбола».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Напомним, этим летом Диас перешел в «Баварию», а Нуньес – в «Аль-Хилаль». Их заменили Вирц и Исак, за которых клуб заплатил около £250 млн. Несмотря на громкие трансферы, Салах напомнил о вкладе Диаса и Нуньеса в чемпионство прошлого сезона: «Может, будем радоваться новым подписаниям без неуважения к чемпионам АПЛ?» – написал он.

Ранее Салах уже использовал соцсети, чтобы отвечать критикам или выражать позицию – в частности, критиковал УЕФА и делал загадочные посты во время контрактной саги с «Ливерпулем».