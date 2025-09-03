Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Другие новости
03 сентября 2025, 17:59 | Обновлено 03 сентября 2025, 18:10
1656
10

Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»

Чеферин откровенно рассказал о ситуации с баном российских команд

03 сентября 2025, 17:59 | Обновлено 03 сентября 2025, 18:10
1656
10
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил, что ранее была идея вернуть в большой футбол юношеские сборные россии, начиная с U-17, однако сделать этого пока не получается.

«Мы хотели вернуть детские и юношеские сборные россии U-17, исполнительный комитет поддержал, но началась такая политическая истерия, такое давление, что пришлось этот вопрос отложить».

«Наше мнение не изменилось, но выдерживать это не было возможности. Мне кажется, детей нужно оценивать иначе. Дети не голосуют на выборах», – сказал Чеферин.

Ранее была информация, что эту идею категорически не поддержали авторитетные европейские федерации во главе с Англией, Швецией и другими, а также федерации Японии, Южной Кореи и других стран региона.

По теме:
Война отняла жизнь волейболиста из Винничины
Шведскому вратарю вспомнили в матче ЛЧ выступление в рф после 24.02.2022
Александер ЧЕФЕРИН: «Невозможно больше смотреть на это»
Александер Чеферин УЕФА российско-украинская война
Иван Зинченко Источник
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ неожиданно попрощался с форвардом
Футбол | 03 сентября 2025, 17:39 0
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ неожиданно попрощался с форвардом
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ неожиданно попрощался с форвардом

Иван Демиденко покинул расположение «Эпицентра»

ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
Футбол | 03 сентября 2025, 01:07 91
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера

Владислав Бленуце перешел в киевский клуб

Шахтер и Полесье планируют обменяться футболистами сборной Украины
Футбол | 03.09.2025, 11:24
Шахтер и Полесье планируют обменяться футболистами сборной Украины
Шахтер и Полесье планируют обменяться футболистами сборной Украины
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Футбол | 03.09.2025, 07:02
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Футбол | 03.09.2025, 02:45
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad .
Эту промосковскую погань давно нужно гнать из президентов!!!
Ответить
+4
DaVinci
Зато кацапське бабло не тисне видно.
Ответить
+3
Dynamo1927
Когда говорим о детях- помним и не забываем, что мockoвия сделала с маленькими украинцами.
Ответить
+3
micha(ZAKARPATTJA)
Дети не голосуют на выборах», – сказал Чеферин.
За то потом эти дети пойдут убивать
Ответить
+2
Микола Унгурян
як всі люблять прикриватись дітьми)))) 
Хоча, зрозуміло що і футбольні чиновники хочуть свій шматок пирога, адже політики та бізнес свої плюшки отримуюють
Ответить
+2
protasov_lyopu_davai
Вся русня одинаковая
Ответить
+1
DK2025
Газпромовское бабло этой шлюхе отработать не получилось
Ответить
+1
Chemp83
Він робить із себе ідіота .В росії отруєне суспільство і свідомість.Там немає ніякого сенсу шукати правди.KGB збудувало концтабір. Бесправні смерди.Вік не має значення що 17 років що 70
Ответить
0
0665826283
чифірін це ублюдок московський.
Ответить
0
AK.228
Дети шлю..х - тоже шлю..хи
Ответить
0
Популярные новости
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
03.09.2025, 00:59 6
Бокс
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 7
Футбол
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
03.09.2025, 03:22
Бокс
Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
01.09.2025, 19:33 16
Теннис
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
02.09.2025, 08:36 40
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
02.09.2025, 00:23 25
Футбол
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
02.09.2025, 07:46 23
Футбол
Рой Джонс рассказал, сколько поражений будет у Усика до завершения карьеры
Рой Джонс рассказал, сколько поражений будет у Усика до завершения карьеры
01.09.2025, 23:34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем