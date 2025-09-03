Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»

Президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил, что ранее была идея вернуть в большой футбол юношеские сборные россии, начиная с U-17, однако сделать этого пока не получается.

«Мы хотели вернуть детские и юношеские сборные россии U-17, исполнительный комитет поддержал, но началась такая политическая истерия, такое давление, что пришлось этот вопрос отложить».

«Наше мнение не изменилось, но выдерживать это не было возможности. Мне кажется, детей нужно оценивать иначе. Дети не голосуют на выборах», – сказал Чеферин.

Ранее была информация, что эту идею категорически не поддержали авторитетные европейские федерации во главе с Англией, Швецией и другими, а также федерации Японии, Южной Кореи и других стран региона.