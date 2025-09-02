ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Спортинга перебрался в Бундеслигу
Конрад Хардер присоединился к «РБ Лейпциг»
Датский полузащитник Конрад Хардер перебрался из лиссабонского «Спортинга» в «РБ Лейпциг». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.
23-летний футболист и «РБ Лейпциг» подписали соглашение, рассчитано на 5 сезонов.
В прошедшем сезоне Конрад Хардер провел 54 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что полузащитник «РБ Лейпциг» перебрался в «Наполи».
Unsere neue Nummer 1⃣1⃣ 🔥 pic.twitter.com/wvrBLTgsS5— RB Leipzig (@RBLeipzig) September 2, 2025
