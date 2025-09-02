ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Спортинга перебрался в Бундеслигу

Датский полузащитник Конрад Хардер перебрался из лиссабонского «Спортинга» в «РБ Лейпциг». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

23-летний футболист и «РБ Лейпциг» подписали соглашение, рассчитано на 5 сезонов.

В прошедшем сезоне Конрад Хардер провел 54 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «РБ Лейпциг» перебрался в «Наполи».