Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Спортинга перебрался в Бундеслигу
Германия
02 сентября 2025, 20:27 | Обновлено 02 сентября 2025, 20:44
197
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Спортинга перебрался в Бундеслигу

Конрад Хардер присоединился к «РБ Лейпциг»

02 сентября 2025, 20:27 | Обновлено 02 сентября 2025, 20:44
197
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Спортинга перебрался в Бундеслигу
РБ Лейпциг. Конрад Хардер

Датский полузащитник Конрад Хардер перебрался из лиссабонского «Спортинга» в «РБ Лейпциг». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

23-летний футболист и «РБ Лейпциг» подписали соглашение, рассчитано на 5 сезонов.

В прошедшем сезоне Конрад Хардер провел 54 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «РБ Лейпциг» перебрался в «Наполи».

По теме:
Трансфер Доннаруммы стал вторым самым дорогим среди итальянских вратарей
Усиление обороны Динамо. Статистика нового центрбека киевлян
Гехи не перешел в Ливерпуль из-за тренера. Пригрозил подать в отставку
РБ Лейпциг Спортинг Лиссабон трансферы трансферы Бундеслиги чемпионат Португалии по футболу Конрад Хардер
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олейникова выбила вторую сеяную на старте турнира WTA 125 в Швейцарии
Теннис | 02 сентября 2025, 18:50 5
Олейникова выбила вторую сеяную на старте турнира WTA 125 в Швейцарии
Олейникова выбила вторую сеяную на старте турнира WTA 125 в Швейцарии

Александра в двух сетах одолела Майяр Шериф в матче 1/16 финала соревнований в Монтре

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
Футбол | 02 сентября 2025, 16:14 31
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец

Василий Буртник пополнил состав киевлян

Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Футбол | 02.09.2025, 19:45
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Футбол | 02.09.2025, 07:46
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
Хоккей | 02.09.2025, 00:10
НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
01.09.2025, 05:59
Футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
01.09.2025, 02:47 4
Футбол
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
01.09.2025, 01:34 10
Бокс
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
01.09.2025, 21:10 142
Футбол
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
01.09.2025, 03:20
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
02.09.2025, 10:51 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем