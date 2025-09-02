Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
02 сентября 2025, 11:54 |
Джессика Пегула – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open 2025

Джессика Пегула – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

2 сентября на Открытом чемпионате США 2025 пройдут матчи 1/4 финала женского одиночного разряда в верхней части турнирной сетки.

Ориентировочно в 18:30 по Киеву на корт имени Артура Эша выйдут Джессика Пегула (США, WTA 4) и Барбора Крейчикова (Чехия, WTA 62).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Барборы.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Арины Соболенко, либо против Маркеты Вондроушовой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Джессика Пегула Барбора Крейчикова смотреть онлайн US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
