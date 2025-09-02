Джессика Пегула – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 сентября на Открытом чемпионате США 2025 пройдут матчи 1/4 финала женского одиночного разряда в верхней части турнирной сетки.

Ориентировочно в 18:30 по Киеву на корт имени Артура Эша выйдут Джессика Пегула (США, WTA 4) и Барбора Крейчикова (Чехия, WTA 62).

Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Барборы.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Арины Соболенко, либо против Маркеты Вондроушовой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА