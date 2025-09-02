Джессика Пегула – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open 2025
2 сентября на Открытом чемпионате США 2025 пройдут матчи 1/4 финала женского одиночного разряда в верхней части турнирной сетки.
Ориентировочно в 18:30 по Киеву на корт имени Артура Эша выйдут Джессика Пегула (США, WTA 4) и Барбора Крейчикова (Чехия, WTA 62).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Барборы.
Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Арины Соболенко, либо против Маркеты Вондроушовой.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
1 сентября Марта Костюк завершили выступления как в одиночном, так и в парном разрядах
Реакция Алексея Сливченко на отъезд мастеровитого вингера в «Фулхэм»