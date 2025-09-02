Спортивный директор Ноттингема рассказал, зачем клуб подписал Зинченко

Спортивный директор английского «Ноттингема» Росс Уилсон прокомментировал переход защитника лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александра Зинченко.

28-летний футболист проведет сезон 2025/26 на правах аренды за «лесников».

«Послужной список Алекса говорит сам за себя. Он был важной частью невероятно успешной команды «Манчестер Сити» и сыграл важную роль в «Арсенале» в последние годы. Зинченко привнесет бесценный опыт в «Ноттингем Форест», и мы рады, что он стал нашим последним приобретением во время летнего трансферного окна.

Все лето мы усиленно работали над тем, чтобы сформировать конкурентоспособный состав, сочетающий молодость и опыт, чтобы быть готовыми к любым соревнованиям. Алекс – отличное приобретение для команды, и мы уверены, что он окажет большое влияние как на поле, так и за его пределами», – сообщил Уилсон.

В нынешнем сезоне украинский защитник еще не выходил на поле из-за повреждения. Его контракт с «канонирами» истекает в июне 2026 года. Ориентировочная стоимость Зинченко составляет 20 млн евро.