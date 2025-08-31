Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-защитник Ман Юнайтед подпишет контракт с другим клубом АПЛ
Англия
31 августа 2025, 15:43 | Обновлено 31 августа 2025, 15:50
310
0

Экс-защитник Ман Юнайтед подпишет контракт с другим клубом АПЛ

Виктор Линдельоф продолжит карьеру в «Астон Вилле»

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Линделеф

31-летний шведский защитник Виктор Линделеф определился с местом продолжения своей карьеры.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, шведский игрок достиг соглашения с «Астон Виллой» о переходе на правах свободного агента.

Опытный футболист подпишет контракт на два сезона с опцией продления сотрудничества до 2028 года.

В ходе переговоров с «львами» Виктор отказался от предложений от «Фиорентины» и «Эвертона».

Ранее Виктор в течение шести лет защищал цвета «Манчестер Юнайтед», который покинул летом 2025 года. За «дьяволов» защитник провёл 284 матча, забив четыре гола и отдал семь результативных передач.

трансферы Виктор Линделеф трансферы АПЛ Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Астон Вилла чемпионат Англии по футболу свободный агент Фабрицио Романо
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
