Экс-защитник Ман Юнайтед подпишет контракт с другим клубом АПЛ

31-летний шведский защитник Виктор Линделеф определился с местом продолжения своей карьеры.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, шведский игрок достиг соглашения с «Астон Виллой» о переходе на правах свободного агента.

Опытный футболист подпишет контракт на два сезона с опцией продления сотрудничества до 2028 года.

В ходе переговоров с «львами» Виктор отказался от предложений от «Фиорентины» и «Эвертона».

Ранее Виктор в течение шести лет защищал цвета «Манчестер Юнайтед», который покинул летом 2025 года. За «дьяволов» защитник провёл 284 матча, забив четыре гола и отдал семь результативных передач.