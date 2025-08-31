Ранее Виктор в течение шести лет защищал цвета «Манчестер Юнайтед», который покинул летом 2025 года. За «дьяволов» защитник провёл 284 матча, забив четыре гола и отдал семь результативных передач.
Экс-защитник Ман Юнайтед подпишет контракт с другим клубом АПЛ
Виктор Линдельоф продолжит карьеру в «Астон Вилле»
31-летний шведский защитник Виктор Линделеф определился с местом продолжения своей карьеры.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, шведский игрок достиг соглашения с «Астон Виллой» о переходе на правах свободного агента.
Опытный футболист подпишет контракт на два сезона с опцией продления сотрудничества до 2028 года.
В ходе переговоров с «львами» Виктор отказался от предложений от «Фиорентины» и «Эвертона».
🚨🟣🔵 Victor Lindelöf to Aston Villa, here we go! Medical underway right now approved by #AVFC.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025
The agreement is valid until June 2027 plus option until June 2028, higher proposal compared to Fiorentina/Everton.
Lindelöf said yes and now set for medical. pic.twitter.com/xPTqmz43x7
