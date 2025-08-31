Лидер Буковины пропустит еще два матча

В матче 4-го тура Первой лиги с «Викторией» защитника «Буковины» Василия Гакмана не было даже среди запасных.

Как стало известно Sport.ua, в кубковом поединке с «Авангардом» (Лозовая) единственный воспитанник черновицкого футбола в «Буковине» получил травму ноги и в ближайших календарных матчах с «Прикарпатьем-Благо» и «Черниговом» не сможет помочь команде. Его возвращение в строй возможно перед противостоянием с «Карпатами» в 1/16 финала Кубка Украины.

Напомним, что в своей предыдущей команде – «Вересе» Гакман серьезно травмировался, потребовалось хирургическое вмешательство и длительное восстановление, и в Ровно в итоге решили отказаться от его услуг.

В настоящее время «Буковина» с 8 очками занимает третье место в Первой лиге и 5 сентября проведёт очередной календарный матч в Ивано-Франковске.

