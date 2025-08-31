Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Буковины пропустит еще два матча
Украина. Первая лига
31 августа 2025, 11:37 | Обновлено 31 августа 2025, 11:39
119
0

Лидер Буковины пропустит еще два матча

Гакман снова на больничном

31 августа 2025, 11:37 | Обновлено 31 августа 2025, 11:39
119
0
Лидер Буковины пропустит еще два матча
ФК Буковина. Василий Гакман

В матче 4-го тура Первой лиги с «Викторией» защитника «Буковины» Василия Гакмана не было даже среди запасных.

Как стало известно Sport.ua, в кубковом поединке с «Авангардом» (Лозовая) единственный воспитанник черновицкого футбола в «Буковине» получил травму ноги и в ближайших календарных матчах с «Прикарпатьем-Благо» и «Черниговом» не сможет помочь команде. Его возвращение в строй возможно перед противостоянием с «Карпатами» в 1/16 финала Кубка Украины.

Напомним, что в своей предыдущей команде – «Вересе» Гакман серьезно травмировался, потребовалось хирургическое вмешательство и длительное восстановление, и в Ровно в итоге решили отказаться от его услуг.

В настоящее время «Буковина» с 8 очками занимает третье место в Первой лиге и 5 сентября проведёт очередной календарный матч в Ивано-Франковске.

Ранее полузащитник «Буковины» рассказал о победе над «Викторией».

По теме:
Сергей ШИЩЕНКО: «Оборону Виктории было тяжело раскрыть»
Опубликованы стартовые составы команд на матч УПЛ ЛНЗ – Верес
Известный тренер поделился ожиданиями от матча между Динамо и Полесьем
Буковина Черновцы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Василий Гакман травма инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
Футбол | 30 августа 2025, 13:33 12
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо

Многие европейские команды стараются найти лазейку, чтоб не выходить против «Маккаби» Тель-Авив

Экс-игрок Динамо: «Полесье отберет очки у киевлян»
Футбол | 31 августа 2025, 10:10 14
Экс-игрок Динамо: «Полесье отберет очки у киевлян»
Экс-игрок Динамо: «Полесье отберет очки у киевлян»

Владимир Шаран считает, что команда Александра Шовковского находится в яме

Тренер Колоса: «Иногда кажется, что это несправедливо, но это спорт»
Футбол | 31.08.2025, 11:19
Тренер Колоса: «Иногда кажется, что это несправедливо, но это спорт»
Тренер Колоса: «Иногда кажется, что это несправедливо, но это спорт»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
Бокс | 31.08.2025, 10:02
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Теннис | 30.08.2025, 22:10
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 12
Футбол
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
30.08.2025, 00:02
Бокс
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 124
Футбол
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
29.08.2025, 23:02 1
Футбол
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
29.08.2025, 08:29
Футбол
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
30.08.2025, 01:34 2
Футбол
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
29.08.2025, 12:24 5
Теннис
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем