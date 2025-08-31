Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Как в Шахтере попрощались с Судаковым перед его трансфером в Бенфику
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 11:12 | Обновлено 31 августа 2025, 11:13
ВИДЕО. Как в Шахтере попрощались с Судаковым перед его трансфером в Бенфику

За горняков Судаков провел 148 матчей, забил 35 голов и сделал 26 ассистов

31 августа 2025, 11:12 | Обновлено 31 августа 2025, 11:13
ВИДЕО. Как в Шахтере попрощались с Судаковым перед его трансфером в Бенфику
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Украинский хавбек Георгий Судаков официально перешел из «Шахтера» в португальскую «Бенфику».

Пресс-служба донецкого клуба показала, как Судаков, покидая команду, пожал руки и обнял игроков Шахтера.

За Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, также экс-игрок Шахтера.

За карьеру в «Шахтере» Судаков провел 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.

ВИДЕО. Как в Шахтере попрощались с Судаковым перед его трансфером в Бенфику

Бенфика Шахтер Донецк чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин УПЛ Георгий Судаков
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
