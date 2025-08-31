Украинский хавбек Георгий Судаков официально перешел из «Шахтера» в португальскую «Бенфику».

Пресс-служба донецкого клуба показала, как Судаков, покидая команду, пожал руки и обнял игроков Шахтера.

За Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, также экс-игрок Шахтера.

За карьеру в «Шахтере» Судаков провел 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.

ВИДЕО. Как в Шахтере попрощались с Судаковым перед его трансфером в Бенфику