Динамо Киев

Динамо – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок Премьер-лиги состоится 31 августа в 15:30 по Киеву
31 августа будет проведен поединок четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и житомирское «Полесье».
Матч состоится на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Встреча начнется в 15.30 по киевскому времени.
Главным арбитром матча назначен Виталий Романов.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.
