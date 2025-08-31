Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Динамо Киев
31.08.2025 15:30 - : -
Полесье
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 08:25 | Обновлено 31 августа 2025, 08:26
Динамо – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок Премьер-лиги состоится 31 августа в 15:30 по Киеву

Колаж Sport.ua

31 августа будет проведен поединок четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и житомирское «Полесье».

Матч состоится на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча начнется в 15.30 по киевскому времени.

Главным арбитром матча назначен Виталий Романов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Александр АНТОНЕНКО: «Мы пытались сдержать соперника»
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
