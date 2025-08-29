«Три месяца ждал варианты». Шепелев рассказал о переходе в Полесье

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 15:02 | Обновлено 29 августа 2025, 15:03
28-летний хавбек имел несколько предложений

ФК Полесье. Владимир Шепелев

Экс-хавбек сборной Украины и «Александрии» Владимир Шепелев на правах свободного агента перешел в «Полесье». Игрок рассказал, что перед тем, как принять предложение житомирского клуба, у него было несколько вариантов продолжения карьеры.

«Как это было на самом деле — я три месяца ждал варианты. У меня был вариант с «Металлистом 1925», но я не знаю, что там случилось. Возможно, не договорились по условиям. Был вариант из Чехии — это был «Яблонец». Я хотел остаться в Украине, поэтому принял такое решение и очень счастлив, что у меня появился такой вариант, как «Полесье».

Летом Шепелев самостоятельно поддерживал игровую форму.

«Поддерживал как мог: занимался с тренером, играл в пляжный футбол, играл с друзьями на искусственном поле, на натуральном поле. Старался поддерживать форму, как только было возможно. Для меня было сложно морально — ожидание убивает. Очень сложно, когда ты ожидаешь, а оно не происходит. Поэтому я очень рад, что все закончилось, что я подписал контракт и смогу сконцентрироваться на команде и своих достижениях в этой команде».

По словам игрока, его адаптация в «Полесье» должна пройти легко, потому что он знаком с требованиями Руслана Ротаня, с которым полгода работал в «Александрии».

«Когда я только пришел в «Александрию» — первые два месяца было очень сложно. Много тактических настроек, перестановок на поле. Мне было трудно, потому что все это выполняют, а когда кто-то один не выполняет — это сразу видно. Но постепенно привык к этому. Я считаю, что это отличная тактика, которая выполняет свою роль на футбольном поле и дает результат, но нужно время. Мне нравится этот стиль игры, я очень счастлив, что у меня появилась возможность дальше работать с Петровичем», — отметил Шепелев.

Владимир Шепелев Полесье Житомир
Сергей Цыба Источник: ФК Полесье
