Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский тренер: «Этот игрок Шахтера может пойти по пути Виллиана»
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 12:26 |
917
4

Украинский тренер: «Этот игрок Шахтера может пойти по пути Виллиана»

Олег Федорчук расхвалил Кевина

29 августа 2025, 12:26 |
917
4
Украинский тренер: «Этот игрок Шахтера может пойти по пути Виллиана»
ФК Шахтер Донецк. Кевин

Известный украинский тренер Олег Федорчук расхвалил бразильского вингера донецкого «Шахтера» Кевина. Эксперт заявил, что бразилец принесет Шахтеру большие деньги.

«У него была пауза, но функционально он хорошо готов. Показательный момент – когда Кевин удачно сыграл в защиту, выбив мяч. Это свидетельствует о том, что он не отказывается отрабатывать в обороне, постоянно находится заряжен. Недаром сейчас ему столько внимания со стороны европейских клубов. Однако, по-моему, ему все-таки нужно больше играть на команду, потому что сейчас он слишком много тянет благодаря именно индивидуальной игре.

Таких футболистов как Кевин легко продавать. Думаю, что он может пойти по пути Дугласа Косты, Виллиана или Фернандинью. Все трое очень ярко зарекомендовали себя в Шахтере, затем успешно выступали за топовые европейские клубы. Сейчас у Кевина есть все задатки для этого, главное, чтобы он не перегорел», – сказал Федорчук.

В летнее трансферное окно есть три претендента на Кевина и высока вероятность, что до закрытия трансферного окна футболист покинет Украину. На Кевина сейчас претендуют итальянский «Наполи», английский «Фулхэм» и турецкий «Галатасарай».

По теме:
ВИДЕО. Бывший тренер Шахтера встретился с Тураном
Кевин – лучший игрок Шахтера в матче с Серветтом
Не верят в украинца. Жирона приняла решение выйти на трансферный рынок
Кевин (Шахтер) Олег Федорчук Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
Футбол | 28 августа 2025, 16:24 4
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону

Игорь Беланов в шоке от общего уровня киевского Динамо

Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Бокс | 29 августа 2025, 08:33 0
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»

Билли Нельсон – о поступке Дюбуа после реванша

Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Футбол | 28.08.2025, 19:47
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Встреча уже назначена. Ливерпуль сделает последнее предложение по Исаку
Футбол | 29.08.2025, 11:31
Встреча уже назначена. Ливерпуль сделает последнее предложение по Исаку
Встреча уже назначена. Ливерпуль сделает последнее предложение по Исаку
Экс-игрок сборной Украины: «Нельзя молчать о таких проблемах Динамо»
Футбол | 29.08.2025, 09:42
Экс-игрок сборной Украины: «Нельзя молчать о таких проблемах Динамо»
Экс-игрок сборной Украины: «Нельзя молчать о таких проблемах Динамо»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
Головне щоб не шляхом Вербіча і трансів із ним 😑 
Хоча стоп, такого не буде, туди більше легіонери не їдуть 😢
Ответить
0
sania
А може і шляхом Ілсіньйо
Ответить
0
SHN
Не может. Он на другом фланге
Ответить
0
u6464u
100 % , це талант, дається Богом.
Ответить
-1
Популярные новости
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
28.08.2025, 11:02 21
Футбол
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
29.08.2025, 06:23 103
Футбол
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
27.08.2025, 23:59 20
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 31
Футбол
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 122
Футбол
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
28.08.2025, 00:16 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем