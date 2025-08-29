Украинский тренер: «Этот игрок Шахтера может пойти по пути Виллиана»

Известный украинский тренер Олег Федорчук расхвалил бразильского вингера донецкого «Шахтера» Кевина. Эксперт заявил, что бразилец принесет Шахтеру большие деньги.

«У него была пауза, но функционально он хорошо готов. Показательный момент – когда Кевин удачно сыграл в защиту, выбив мяч. Это свидетельствует о том, что он не отказывается отрабатывать в обороне, постоянно находится заряжен. Недаром сейчас ему столько внимания со стороны европейских клубов. Однако, по-моему, ему все-таки нужно больше играть на команду, потому что сейчас он слишком много тянет благодаря именно индивидуальной игре.

Таких футболистов как Кевин легко продавать. Думаю, что он может пойти по пути Дугласа Косты, Виллиана или Фернандинью. Все трое очень ярко зарекомендовали себя в Шахтере, затем успешно выступали за топовые европейские клубы. Сейчас у Кевина есть все задатки для этого, главное, чтобы он не перегорел», – сказал Федорчук.

В летнее трансферное окно есть три претендента на Кевина и высока вероятность, что до закрытия трансферного окна футболист покинет Украину. На Кевина сейчас претендуют итальянский «Наполи», английский «Фулхэм» и турецкий «Галатасарай».