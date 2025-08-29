Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
29 августа 2025, 11:42 | Обновлено 29 августа 2025, 11:44
Недолго искал работу. Легенда Челси определился с новым клубом

Сесар Аспиликуэта в ближайшее время станет игроком «Севильи»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сесар Аспиликуэта

36-летний испанский защитник Сесар Аспиликуэта, находящийся в статусе свободного агента, определился с будущим клубом.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что опытный футболист продолжит карьеру в испанской «Севилье».

Сесар уже прибыл в Севилью для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с клубом.

Последние два года своей карьеры Аспиликуэта провел в мадридском «Атлетико», за который сыграл 54 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее Сесар защищал цвета таких клубов, как «Осасуна», «Марсель» и «Челси», в котором защитник выступал в роли капитана.

Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
