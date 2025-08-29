Недолго искал работу. Легенда Челси определился с новым клубом
Сесар Аспиликуэта в ближайшее время станет игроком «Севильи»
36-летний испанский защитник Сесар Аспиликуэта, находящийся в статусе свободного агента, определился с будущим клубом.
Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что опытный футболист продолжит карьеру в испанской «Севилье».
Сесар уже прибыл в Севилью для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с клубом.
Последние два года своей карьеры Аспиликуэта провел в мадридском «Атлетико», за который сыграл 54 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Ранее Сесар защищал цвета таких клубов, как «Осасуна», «Марсель» и «Челси», в котором защитник выступал в роли капитана.
🚨🔴⚪️ Cesar Azpilicueta, new Sevilla player on free transfer after leaving Atléti!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025
He’s just landed for medical and contract signing at the club. 🇪🇸🛬 pic.twitter.com/SXoiyZup1e
