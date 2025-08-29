Недолго искал работу. Легенда Челси определился с новым клубом

36-летний испанский защитник Сесар Аспиликуэта, находящийся в статусе свободного агента, определился с будущим клубом.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что опытный футболист продолжит карьеру в испанской «Севилье».

Сесар уже прибыл в Севилью для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с клубом.

Последние два года своей карьеры Аспиликуэта провел в мадридском «Атлетико», за который сыграл 54 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее Сесар защищал цвета таких клубов, как «Осасуна», «Марсель» и «Челси», в котором защитник выступал в роли капитана.