ОФИЦИАЛЬНО. Титулованный испанец покинул расположение Атлетико
Сесар Аспиликуэта стал свободным агентом
35-летний испанский защитник Сесар Аспиликуэта официально стал свободным агентом, покинул «Атлетико» Мадрид по завершению действия контракта.
«Спасибо тебе, Сесар, за твою преданность и лидерство на протяжении твоей карьеры. Желаем успехов в следующих испытаниях!», – написала клубная пресс-служба.
Сесар выступал за «матрасников» в течение двух сезонов. Вместе с клубом Аспиликуэта провел 54 поединка, в которых забил один мяч и оформил два ассиста.
Возрастной защитник известен болельщикам за свою игру в сборной Испании и в лондонском «Челси», в котором Сесар был капитаном и выиграл всего девять трофеев.
🫡 Muchas gracias, César, por tu compromiso y liderazgo durante tu trayectoria como rojiblanco.— Atlético de Madrid (@Atleti) June 30, 2025
¡Nuestros mejores deseos de cara a tus próximos desafíos! pic.twitter.com/nt0e0xHuZ0
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