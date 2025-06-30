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Испания
30 июня 2025, 15:57 | Обновлено 30 июня 2025, 16:04
695
0

ОФИЦИАЛЬНО. Титулованный испанец покинул расположение Атлетико

Сесар Аспиликуэта стал свободным агентом

30 июня 2025, 15:57 | Обновлено 30 июня 2025, 16:04
695
0
ОФИЦИАЛЬНО. Титулованный испанец покинул расположение Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Сесар Аспиликуэта

35-летний испанский защитник Сесар Аспиликуэта официально стал свободным агентом, покинул «Атлетико» Мадрид по завершению действия контракта.

«Спасибо тебе, Сесар, за твою преданность и лидерство на протяжении твоей карьеры. Желаем успехов в следующих испытаниях!», – написала клубная пресс-служба.

Сесар выступал за «матрасников» в течение двух сезонов. Вместе с клубом Аспиликуэта провел 54 поединка, в которых забил один мяч и оформил два ассиста.

Возрастной защитник известен болельщикам за свою игру в сборной Испании и в лондонском «Челси», в котором Сесар был капитаном и выиграл всего девять трофеев.

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Сесар Аспиликуэта Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Витренко Источник: ФК Атлетико Мадрид
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