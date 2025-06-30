ОФИЦИАЛЬНО. Титулованный испанец покинул расположение Атлетико

35-летний испанский защитник Сесар Аспиликуэта официально стал свободным агентом, покинул «Атлетико» Мадрид по завершению действия контракта.

«Спасибо тебе, Сесар, за твою преданность и лидерство на протяжении твоей карьеры. Желаем успехов в следующих испытаниях!», – написала клубная пресс-служба.

Сесар выступал за «матрасников» в течение двух сезонов. Вместе с клубом Аспиликуэта провел 54 поединка, в которых забил один мяч и оформил два ассиста.

Возрастной защитник известен болельщикам за свою игру в сборной Испании и в лондонском «Челси», в котором Сесар был капитаном и выиграл всего девять трофеев.