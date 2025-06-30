Англия30 июня 2025, 14:41 |
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Стало известно, кто стал самым молодым игроком топ-5 лиг в прошлом сезоне
Ламин Ямаль оказался в топ-15
30 июня 2025, 14:41 |
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Известный портал Transfermarkt опубликовал очередной интересный рейтинг: топ-20 самых молодых игроков, которые выходили на поле в пятерке сильнейших европейских чемпионатов прошлого сезона.
Возглавил данный рейтинг Джереми Монга из «Лестер Сити», который сыграл в матче АПЛ в возрасте 15 лет и 8 месяцев.
Двадцатка самых молодых игроков выглядит следующим образом:
- 15 г. 8 м. – Джереми Монга («Лестер Сити»)
- 16 г. 4 м. – Джулиан Н'Гессан («Сент-Этьен»)
- 16 г. 6 м. – Ибрагим Мбае (ПСЖ)
- 16 г. 7 м. – Хонест Аханор («Дженоа»)
- 16 г. 7 м. – Франческо Камарда («Милан»)
- 16 г. 7 м. – Джейк Эванс («Лестер Сити»)
- 16 г. 10 м. – Давид Оторби («Валенсия»)
- 16 г. 10 м. – Айюб Буадди («Лилль»)
- 16 г. 10 м. – Фаик Сакар («РБ Лейпциг»)
- 16 г. 11 м. – Томас Кампаньелло («Эмполи»)
- 17 г. 0 м. – Вигго Гебель («РБ Лейпциг»)
- 17 р. 0 м. – Руди Матондо («Осер»)
- 17 р. 0 м. – Гарри Говелл («Брайтон»)
- 17 р. 0 м. – Мохамед Кадер Мейте («Ренн»)
- 17 р. 1 м. – Ламин Ямаль («Барселона»)
- 17 р. 1 м. – Деррил Бакола («Марсель»)
- 17 р. 1 м. – Мики Мур («Тоттенхэм Хотспур»)
- 17 р. 2 м. – Марк Берналь («Барселона»)
- 17 р. 2 м. – Киллиан Антонио («Ланс»)
- 17 р. 5 м. – Чидо Оби («Манчестер Юнайтед»)
Future stars ⭐️🔥 pic.twitter.com/HKEZmSVAQR— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) June 30, 2025
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