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Англия
30 июня 2025, 14:41 |
296
0

Стало известно, кто стал самым молодым игроком топ-5 лиг в прошлом сезоне

Ламин Ямаль оказался в топ-15

30 июня 2025, 14:41 |
296
0
Стало известно, кто стал самым молодым игроком топ-5 лиг в прошлом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Джереми Монга

Известный портал Transfermarkt опубликовал очередной интересный рейтинг: топ-20 самых молодых игроков, которые выходили на поле в пятерке сильнейших европейских чемпионатов прошлого сезона.

Возглавил данный рейтинг Джереми Монга из «Лестер Сити», который сыграл в матче АПЛ в возрасте 15 лет и 8 месяцев.

Двадцатка самых молодых игроков выглядит следующим образом:

  • 15 г. 8 м. – Джереми Монга («Лестер Сити»)
  • 16 г. 4 м. – Джулиан Н'Гессан («Сент-Этьен»)
  • 16 г. 6 м. – Ибрагим Мбае (ПСЖ)
  • 16 г. 7 м. – Хонест Аханор («Дженоа»)
  • 16 г. 7 м. – Франческо Камарда («Милан»)
  • 16 г. 7 м. – Джейк Эванс («Лестер Сити»)
  • 16 г. 10 м. – Давид Оторби («Валенсия»)
  • 16 г. 10 м. – Айюб Буадди («Лилль»)
  • 16 г. 10 м. – Фаик Сакар («РБ Лейпциг»)
  • 16 г. 11 м. – Томас Кампаньелло («Эмполи»)
  • 17 г. 0 м. – Вигго Гебель («РБ Лейпциг»)
  • 17 р. 0 м. – Руди Матондо («Осер»)
  • 17 р. 0 м. – Гарри Говелл («Брайтон»)
  • 17 р. 0 м. – Мохамед Кадер Мейте («Ренн»)
  • 17 р. 1 м. – Ламин Ямаль («Барселона»)
  • 17 р. 1 м. – Деррил Бакола («Марсель»)
  • 17 р. 1 м. – Мики Мур («Тоттенхэм Хотспур»)
  • 17 р. 2 м. – Марк Берналь («Барселона»)
  • 17 р. 2 м. – Киллиан Антонио («Ланс»)
  • 17 р. 5 м. – Чидо Оби («Манчестер Юнайтед»)
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Андрей Витренко Источник: Transfermarkt
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