Стало известно, кто стал самым молодым игроком топ-5 лиг в прошлом сезоне

Известный портал Transfermarkt опубликовал очередной интересный рейтинг: топ-20 самых молодых игроков, которые выходили на поле в пятерке сильнейших европейских чемпионатов прошлого сезона.

Возглавил данный рейтинг Джереми Монга из «Лестер Сити», который сыграл в матче АПЛ в возрасте 15 лет и 8 месяцев.

Двадцатка самых молодых игроков выглядит следующим образом: