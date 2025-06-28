КЛОПП: «Я не захотел тренировать эту команду. Это было бы неправильно»

Известный немецкий тренер Юрген Клопп объяснил, почему не возглавил сборную Германии в 2023 году после провального сезона в «Ливерпуле». В сезоне 2022/23 «скаузеры» заняли пятое место в АПЛ.

«Я не хотел возглавлять Германию тогда. И это решение не зависело от того, хочу ли я вообще тренировать хотя бы какую-то сборную. Я просто не мог оставить «Ливерпуль» в таком положении. Это было бы неправильно», — сказал Клопп.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.