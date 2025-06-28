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  4. КЛОПП: «Я не захотел тренировать эту команду. Это было бы неправильно»
Германия
28 июня 2025, 20:43 |
1106
0

КЛОПП: «Я не захотел тренировать эту команду. Это было бы неправильно»

Тренер объяснил, почему не возглавил сборную Германии

28 июня 2025, 20:43 |
1106
0
КЛОПП: «Я не захотел тренировать эту команду. Это было бы неправильно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Известный немецкий тренер Юрген Клопп объяснил, почему не возглавил сборную Германии в 2023 году после провального сезона в «Ливерпуле». В сезоне 2022/23 «скаузеры» заняли пятое место в АПЛ.

«Я не хотел возглавлять Германию тогда. И это решение не зависело от того, хочу ли я вообще тренировать хотя бы какую-то сборную. Я просто не мог оставить «Ливерпуль» в таком положении. Это было бы неправильно», — сказал Клопп.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.

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Юрген Клопп чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: Bild
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