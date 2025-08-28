ВИДЕО. Как Додо забил в ворота Полесья
Бразильский фулбек сократил отставание «Фиорентины»
В четверг, 28 августа, проходит ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций между итальянской «Фиорентиной» и житомирским «Полесьем».
Встречу принимает «Мапей Арена» в итальянском городе Реджонель-Эмилия. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.
Первый матч завершился победой итальянской команды со счетом 3:0.
На 78-й минуте матча отставание итальянской команды сократил Додо. Счет на табло – 1:2.
