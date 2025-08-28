Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Додо забил в ворота Полесья
Лига конференций
28 августа 2025, 22:43 |
Бразильский фулбек сократил отставание «Фиорентины»

Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

В четверг, 28 августа, проходит ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций между итальянской «Фиорентиной» и житомирским «Полесьем».

Встречу принимает «Мапей Арена» в итальянском городе Реджонель-Эмилия. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч завершился победой итальянской команды со счетом 3:0.

На 78-й минуте матча отставание итальянской команды сократил Додо. Счет на табло – 1:2.

❗️ ВИДЕО. Как Додо забил в ворота Полесья

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
