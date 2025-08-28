Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек Шахтера и сборной Украины анонсировал возвращение на поле
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 21:35 | Обновлено 28 августа 2025, 21:36
386
0

Хавбек Шахтера и сборной Украины анонсировал возвращение на поле

Дмитрий Крыськив уже тренируется с командой

28 августа 2025, 21:35 | Обновлено 28 августа 2025, 21:36
386
0
Хавбек Шахтера и сборной Украины анонсировал возвращение на поле
ФК Шахтер. Дмитрий Крыськив

Хавбек Шахтера Дмитрий Крыськив перед матчем с Серветтом в Лиге Европы анонсировал свое возвращение на поле и поделился мыслями о еврокубковом пути горняков.

«Я недавно вернулся к тренировкам. Был рецидив травмы и тяжелый период. Я уже работаю с командой, с ограничениями, думаю, скоро вернусь на поле. Я чувствовал поддержку Турана, общался с тренером. Было трудно восстанавливаться, это придает энергии и сил.

Путь команды в еврокубках? Это был тяжелый период, много матчей и много переездов, это влияет на игру, а наши ребята показывали хорошую игру, даже в меньшинстве. Только слова уважения нашим игрокам.

Нам сегодня в матче с Серветтом нужно иметь больше концентрации. Должна быть хорошая реализация и в конечной фазе нужно добавить точности. Везение здесь также играет важную роль», – сказал Крыськив.

По теме:
ВИДЕО. Шахтер провел разминку под дождем перед матчем против Серветта
Легенда Шахтера повлиял на трансфер топового новичка в клуб
Фиорентина – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Серветт Шахтер Донецк тренировка Лига конференций Дмитрий Крыськив Серветт - Шахтер травма
Дмитрий Олейник Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Маккаби Тель-Авив. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 28 августа 2025, 21:23 0
Динамо – Маккаби Тель-Авив. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Динамо – Маккаби Тель-Авив. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги Европы

У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Футбол | 28 августа 2025, 09:16 23
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского

Если тренерский штаб поменяется, тогда можно будет говорить и об уходе Владислава…

Трансферный рекорд. Шахтер договорился с Бенфикой о переходе Судакова
Футбол | 28.08.2025, 15:15
Трансферный рекорд. Шахтер договорился с Бенфикой о переходе Судакова
Трансферный рекорд. Шахтер договорился с Бенфикой о переходе Судакова
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Футбол | 28.08.2025, 14:30
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Бокс | 28.08.2025, 06:00
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
27.08.2025, 00:02 3
Бокс
Турнирная таблица 3-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 3-го тура женского чемпионата мира по волейболу
26.08.2025, 23:55
Волейбол
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
27.08.2025, 07:46 16
Футбол
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 18
Другие виды
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
26.08.2025, 17:12 1
Волейбол
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
28.08.2025, 07:44 30
Футбол
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
28.08.2025, 06:47 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем