Хавбек Шахтера и сборной Украины анонсировал возвращение на поле

Хавбек Шахтера Дмитрий Крыськив перед матчем с Серветтом в Лиге Европы анонсировал свое возвращение на поле и поделился мыслями о еврокубковом пути горняков.

«Я недавно вернулся к тренировкам. Был рецидив травмы и тяжелый период. Я уже работаю с командой, с ограничениями, думаю, скоро вернусь на поле. Я чувствовал поддержку Турана, общался с тренером. Было трудно восстанавливаться, это придает энергии и сил.

Путь команды в еврокубках? Это был тяжелый период, много матчей и много переездов, это влияет на игру, а наши ребята показывали хорошую игру, даже в меньшинстве. Только слова уважения нашим игрокам.

Нам сегодня в матче с Серветтом нужно иметь больше концентрации. Должна быть хорошая реализация и в конечной фазе нужно добавить точности. Везение здесь также играет важную роль», – сказал Крыськив.