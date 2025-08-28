ВИДЕО. Как Назаренко вывел Полесье вперед в матче с Фиорентиной
Украинский вингер забил уже на 2-й минуте
В четверг, 28 августа, проходит ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций между итальянской «Фиорентиной» и житомирским «Полесьем».
Встречу принимает «Мапей Арена» в итальянском городе Реджонель-Эмилия. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.
Первый матч завершился победой итальянской команды со счетом 3:0.
Уже на 2-й минуте счет открыл украинский вингер гостей Александр Назаренко.
❗️ ВИДЕО. Как Назаренко вывел Полесье вперед в матче с Фиорентиной
