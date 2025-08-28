Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Назаренко вывел Полесье вперед в матче с Фиорентиной
Лига конференций
28 августа 2025, 21:10 | Обновлено 29 августа 2025, 00:50
1237
0

ВИДЕО. Как Назаренко вывел Полесье вперед в матче с Фиорентиной

Украинский вингер забил уже на 2-й минуте

28 августа 2025, 21:10 | Обновлено 29 августа 2025, 00:50
1237
0
ВИДЕО. Как Назаренко вывел Полесье вперед в матче с Фиорентиной
ФК Полесье. Александр Назаренко

В четверг, 28 августа, проходит ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций между итальянской «Фиорентиной» и житомирским «Полесьем».

Встречу принимает «Мапей Арена» в итальянском городе Реджонель-Эмилия. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч завершился победой итальянской команды со счетом 3:0.

Уже на 2-й минуте счет открыл украинский вингер гостей Александр Назаренко.

❗️ ВИДЕО. Как Назаренко вывел Полесье вперед в матче с Фиорентиной

По теме:
Динамо Киев – Полесье. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Металлист 1925 – Рух – 2:0. Уверенная победа и топ-5. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Шоу: матч Лиги 1 завершился со счетом 7:1. Все голы забиты за тайм
Фиорентина Полесье Житомир Лига конференций Фиорентина - Полесье видео голов и обзор Александр Назаренко (футболист)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
Футбол | 30 августа 2025, 19:06 9
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо

Богдан Михайличенко вызван в национальную команду вместо Александра Тимчика

Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Бокс | 30 августа 2025, 04:00 3
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»

Линдон Артур – о возможном бое Усик – Итаума

Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Футбол | 30.08.2025, 07:16
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
Футбол | 29.08.2025, 21:53
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
Энрике выбрал стартовый состав ПСЖ на следующий матч. Где Забарный?
Футбол | 30.08.2025, 21:10
Энрике выбрал стартовый состав ПСЖ на следующий матч. Где Забарный?
Энрике выбрал стартовый состав ПСЖ на следующий матч. Где Забарный?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
29.08.2025, 12:24 5
Теннис
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 2
Бокс
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
29.08.2025, 00:22 2
Бокс
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
29.08.2025, 08:33
Бокс
Реалу придется преодолеть больше 7 тысяч км ради исторического матча в ЛЧ
Реалу придется преодолеть больше 7 тысяч км ради исторического матча в ЛЧ
28.08.2025, 20:35
Футбол
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 288
Футбол
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем