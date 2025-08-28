Ровно 8 лет назад главный претендент на ЗМ-2025 стал игроком Барселоны

8 лет назад французский нападающий Усман Дембеле официально стал игроком «Барселоны».

28 августа 2017 года Дембеле перешел из дортмундской «Боруссии» в ряды «каталонцев» за 148 миллионов евро. Этот трансфер до сих пор занимает третье место среди самых дорогих в истории.

За испанскую команду Усман провел 185 матчей, в которых отличился 40 забитыми мячами и 41 результативной передачей. В составе «блауграни» он завоевал 7 трофеев.

Трофеи Дембеле за Барселону (7)

Чемпионат Испании (3)

Кубок Испании (2)

Суперкубок Испании (2)

В то время француз был непрофессионально настроен по отношению к своей карьере, из-за чего получил 15 травм и пропустил 141 матч, что делает этот трансфер одним из худших в истории.

Ситуация изменилась, когда нападающий стал игроком «ПСЖ», где главный тренер Луис Энрике смог раскрыть его потенциал. По итогам прошлого сезона француз был признан лучшим игроком Лиги чемпионов и Лиги 1, где он стал лучшим голеадором.

Сейчас, по версии различных СМИ, Усман считается одним из главных претендентов на «Золотой мяч».