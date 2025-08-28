Ровно 8 лет назад главный претендент на ЗМ-2025 стал игроком Барселоны
Этот трансфер до сих пор занимает третье место среди самых дорогих в истории
8 лет назад французский нападающий Усман Дембеле официально стал игроком «Барселоны».
28 августа 2017 года Дембеле перешел из дортмундской «Боруссии» в ряды «каталонцев» за 148 миллионов евро. Этот трансфер до сих пор занимает третье место среди самых дорогих в истории.
За испанскую команду Усман провел 185 матчей, в которых отличился 40 забитыми мячами и 41 результативной передачей. В составе «блауграни» он завоевал 7 трофеев.
Трофеи Дембеле за Барселону (7)
- Чемпионат Испании (3)
- Кубок Испании (2)
- Суперкубок Испании (2)
В то время француз был непрофессионально настроен по отношению к своей карьере, из-за чего получил 15 травм и пропустил 141 матч, что делает этот трансфер одним из худших в истории.
Ситуация изменилась, когда нападающий стал игроком «ПСЖ», где главный тренер Луис Энрике смог раскрыть его потенциал. По итогам прошлого сезона француз был признан лучшим игроком Лиги чемпионов и Лиги 1, где он стал лучшим голеадором.
Сейчас, по версии различных СМИ, Усман считается одним из главных претендентов на «Золотой мяч».
It's been 8 years since Ousmane Dembélé joined Barcelona, becoming the third most expensive transfer of all time 🤑🗓️ pic.twitter.com/pnwnI4Absg— OneFootball (@OneFootball) August 28, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Киеве состоялась жеребьевка очередного раунда
Клубы хотят финализировать соглашение в ближайшие часы