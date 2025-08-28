Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ровно 8 лет назад главный претендент на ЗМ-2025 стал игроком Барселоны
Испания
28 августа 2025, 18:03 |
310
0

Ровно 8 лет назад главный претендент на ЗМ-2025 стал игроком Барселоны

Этот трансфер до сих пор занимает третье место среди самых дорогих в истории

28 августа 2025, 18:03 |
310
0
Ровно 8 лет назад главный претендент на ЗМ-2025 стал игроком Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

8 лет назад французский нападающий Усман Дембеле официально стал игроком «Барселоны».

28 августа 2017 года Дембеле перешел из дортмундской «Боруссии» в ряды «каталонцев» за 148 миллионов евро. Этот трансфер до сих пор занимает третье место среди самых дорогих в истории.

За испанскую команду Усман провел 185 матчей, в которых отличился 40 забитыми мячами и 41 результативной передачей. В составе «блауграни» он завоевал 7 трофеев.

Трофеи Дембеле за Барселону (7)

  • Чемпионат Испании (3)
  • Кубок Испании (2)
  • Суперкубок Испании (2)

В то время француз был непрофессионально настроен по отношению к своей карьере, из-за чего получил 15 травм и пропустил 141 матч, что делает этот трансфер одним из худших в истории.

Ситуация изменилась, когда нападающий стал игроком «ПСЖ», где главный тренер Луис Энрике смог раскрыть его потенциал. По итогам прошлого сезона француз был признан лучшим игроком Лиги чемпионов и Лиги 1, где он стал лучшим голеадором.

Сейчас, по версии различных СМИ, Усман считается одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

По теме:
Финансовая пропасть. Насколько состав МЮ дороже, чем у прошлого оппонента?
Забарного на ринг? ПСЖ начал сотрудничество с известной компанией WWE
«Что-то случилось». Моуриньо наехал на руководство Фенербахче из-за Лунина
Барселона финансы статистика Усман Дембеле ПСЖ в этот день трансферы Лиги 1 Боруссия Дортмунд Ла Лига Луис Энрике Золотой мяч
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Футбол | 28 августа 2025, 14:30 25
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера

В Киеве состоялась жеребьевка очередного раунда

Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Футбол | 28 августа 2025, 07:44 27
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги

Клубы хотят финализировать соглашение в ближайшие часы

У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Футбол | 28.08.2025, 09:16
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Райо Вальекано – Неман. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 28.08.2025, 17:53
Райо Вальекано – Неман. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Райо Вальекано – Неман. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Футбол | 28.08.2025, 11:02
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 17
Другие виды
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
28.08.2025, 06:47 4
Футбол
«Лучший выбор Динамо». Журналист – о новом тренере киевлян
«Лучший выбор Динамо». Журналист – о новом тренере киевлян
27.08.2025, 00:21 3
Футбол
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
28.08.2025, 06:00 3
Бокс
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
26.08.2025, 17:12 1
Волейбол
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
27.08.2025, 01:14 2
Бокс
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем