Реал или Ман Сити? Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Родриго
Английский клуб отказался от идеи подписания бразильца
Вингер мадридского «Реала» Родриго продолжит карьеру в чемпионате Испании – об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Во время летнего трансферного окна бразильский футболист планировал покинуть Ла Лигу, так как был недоволен своим положением в команде. Главным претендентом на 24-летнего игрока считался английский «Манчестер Сити».
«Горожане» планировали продать 21-летнего вингера Савиньо в «Тоттенхэм», а вместо него приобрести Родриго.
Ситуация изменилась из-за решения «Манчестер Сити» – английский клуб отказался от сделки со «шпорами», из-за чего пропала необходимость осуществлять трансфер Родриго.
По информации Романо, бразилец «Реала» продолжит играть в составе королевского клуба и бороться за место в стартовом составе. В прошлом сезоне Родриго провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал десять результативных передач.
🚨🇧🇷 Manchester City have informed Tottenham today that are not changing their position on Savinho.#MCFC have no intention to let him go, not even for fee over €70m — seen as key player for the season and for future.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2025
This also blocks any chance of Rodrygo to Man City. pic.twitter.com/ie6B1Xlekv
