Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
28 августа 2025, 14:31 |
Английский клуб отказался от идеи подписания бразильца

Реал или Ман Сити? Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Родриго
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Вингер мадридского «Реала» Родриго продолжит карьеру в чемпионате Испании – об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Во время летнего трансферного окна бразильский футболист планировал покинуть Ла Лигу, так как был недоволен своим положением в команде. Главным претендентом на 24-летнего игрока считался английский «Манчестер Сити».

«Горожане» планировали продать 21-летнего вингера Савиньо в «Тоттенхэм», а вместо него приобрести Родриго.

Ситуация изменилась из-за решения «Манчестер Сити» – английский клуб отказался от сделки со «шпорами», из-за чего пропала необходимость осуществлять трансфер Родриго.

По информации Романо, бразилец «Реала» продолжит играть в составе королевского клуба и бороться за место в стартовом составе. В прошлом сезоне Родриго провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал десять результативных передач.

По теме:
ШАРИЙ: «Если Ваната приобретет Жирона, то есть Саленко»
Бывший форвард сборной Украины дал совет киевскому Динамо
Трансферный рекорд. Шахтер договорился с Бенфикой о переходе Судакова
Реал Мадрид Манчестер Сити Родриго Гоес Савио Морейра Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
