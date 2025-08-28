Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Хаби АЛОНСО: «Я больше не буду терпеть такое поведение от игрока Реала»

Тренер недоволен действиями Винисиуса

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Вечером 24 августа состоялся матч 2-го тура Ла Лиги 2025/26.

Реал Мадрид в гостях разгромил Овьедо со счетом 3:0.

Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор остался в запасе на этот матч. Бразилец вышел на замену во втором тайме, но запомнился больше не забитым голом, а постоянными спорами с болельщиками соперника и арбитром матча. Такое поведение бразильца разозлило главного тренера Хаби Алонсо.

«Я такого поведения от Винисиуса больше не буду терпеть», – отметил Алонсо.

Отметим, что Мбаппе в последнем матче закрыл рот Винисиусу, спасая его от второй желтой карточки.

Хаби Алонсо Винисиус Жуниор Ла Лига чемпионат Испании по футболу
