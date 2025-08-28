Хаби АЛОНСО: «Я больше не буду терпеть такое поведение от игрока Реала»
Тренер недоволен действиями Винисиуса
Вечером 24 августа состоялся матч 2-го тура Ла Лиги 2025/26.
Реал Мадрид в гостях разгромил Овьедо со счетом 3:0.
Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор остался в запасе на этот матч. Бразилец вышел на замену во втором тайме, но запомнился больше не забитым голом, а постоянными спорами с болельщиками соперника и арбитром матча. Такое поведение бразильца разозлило главного тренера Хаби Алонсо.
«Я такого поведения от Винисиуса больше не буду терпеть», – отметил Алонсо.
Отметим, что Мбаппе в последнем матче закрыл рот Винисиусу, спасая его от второй желтой карточки.
