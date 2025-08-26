«Там играть уже точно не буду». Федецкий – о возвращении в футбол
Бывший защитник сборной Украины оценил возможность возвращения на профессиональный уровень
Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий оценил возможность своего возвращения в профессиональный футбол:
– Давайте представим, что вам звонит Кучер и говорит: «Артем, помоги. Ракицкий и Хачериди у меня уже есть в защите, давай и ты на правый фланг, чтобы оборону сборной воссоздать». Что вы ему ответите?
– Нет-нет-нет, на фланге я уже точно бегать не буду, уже набегался. Сейчас я играю на позиции центрального защитника. Что я отвечу Кучеру? Честно, даже не знаю, не задумывался о возвращении в профессиональный футбол. Все-таки возраст берет свое. Но опыт у меня есть, а привести себя в тонус, чтобы соответствовать требованиям современного футбола, для меня не стало бы проблемой. Отвечу так: будут предложения – буду думать.
Ранее Артем Федецкий выбрал вратаря номер один в сборной Украины.
