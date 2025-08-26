Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Там играть уже точно не буду». Федецкий – о возвращении в футбол
Украина. Премьер лига
26 августа 2025, 11:01 | Обновлено 26 августа 2025, 11:23
874
0

«Там играть уже точно не буду». Федецкий – о возвращении в футбол

Бывший защитник сборной Украины оценил возможность возвращения на профессиональный уровень

26 августа 2025, 11:01 | Обновлено 26 августа 2025, 11:23
874
0
«Там играть уже точно не буду». Федецкий – о возвращении в футбол
Артем Федецкий

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий оценил возможность своего возвращения в профессиональный футбол:

– Давайте представим, что вам звонит Кучер и говорит: «Артем, помоги. Ракицкий и Хачериди у меня уже есть в защите, давай и ты на правый фланг, чтобы оборону сборной воссоздать». Что вы ему ответите?

– Нет-нет-нет, на фланге я уже точно бегать не буду, уже набегался. Сейчас я играю на позиции центрального защитника. Что я отвечу Кучеру? Честно, даже не знаю, не задумывался о возвращении в профессиональный футбол. Все-таки возраст берет свое. Но опыт у меня есть, а привести себя в тонус, чтобы соответствовать требованиям современного футбола, для меня не стало бы проблемой. Отвечу так: будут предложения – буду думать.

Ранее Артем Федецкий выбрал вратаря номер один в сборной Украины.

По теме:
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Александр КУЧЕР: «У сборной накануне старта в отборе серьезные проблемы»
Экс-игрок Динамо: «Луческу сказал, что лучше бы я не возвращался»
Артем Федецкий Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Кучер
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куда идет Артем? Довбик отказал итальянскому гранду ради другого клуба
Футбол | 26 августа 2025, 08:06 5
Куда идет Артем? Довбик отказал итальянскому гранду ради другого клуба
Куда идет Артем? Довбик отказал итальянскому гранду ради другого клуба

Украинец хочет вернуться в Испанию

Довбик определился с клубом, где хочет продолжить карьеру. Идут переговоры
Футбол | 26 августа 2025, 10:10 0
Довбик определился с клубом, где хочет продолжить карьеру. Идут переговоры
Довбик определился с клубом, где хочет продолжить карьеру. Идут переговоры

Украинец может стать игроком «Вильярреала»

ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
Футбол | 26.08.2025, 07:12
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Футбол | 25.08.2025, 18:45
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Украинский форвард прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер
Футбол | 25.08.2025, 11:43
Украинский форвард прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер
Украинский форвард прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 44
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
25.08.2025, 03:56
Футбол
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
24.08.2025, 11:41
Биатлон
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
25.08.2025, 01:38 7
Бокс
Кроуофрд назвал боксера, который превзошел Усика и Мухаммеда Али
Кроуофрд назвал боксера, который превзошел Усика и Мухаммеда Али
25.08.2025, 00:02
Бокс
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
25.08.2025, 13:24 20
Футбол
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
25.08.2025, 03:27
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
25.08.2025, 16:02 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем