Василий БАРАНОВ: «Все хотели в основное время выиграть матч»

В матче 1/32 финала Кубка Украины «Кудровка» встречалась с «Левым Берегом». Основное время матча закончилось вничью 0:0, а в серии пенальти «Левый Берег» победил со счетом 3:0. Итог матча подвел тренер «Кудровки» Василий Баранов.

«Действительно кубковая игра. Две команды желали победить в этой кубковой игре, которая состоит из одного матча, и без дополнительного времени. Все хотели в основное время выиграть матч. «Левий Берег» очень качественная команда, которая только что была в Премьер-лиге. А сейчас подобрался тренерский штаб, пытающийся вернуться в Премьер-лигу. И, конечно, они были настроены.

В прошлом году мы с ними играли в Кубке, и мы прошли, когда мы были в Первой лиге, а они были в Премьер-лиге. Сейчас где-то удача к ним вернулась.

Не скажу, что очень много было моментов, но подходы к штрафной были качественные. Но не хватило в завершающей стадии. Где-то взять игру на себя, где-то подача, прострел, удар завершающий, чтобы забить мячи», – Василий Баранов.