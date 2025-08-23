Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 августа 2025, 22:07 | Обновлено 23 августа 2025, 22:08
Что происходит между Мбаппе и Серхио Рамосом? Загадочный фургон в Мадриде

Килиан Мбаппе и Серхио Рамос что-то затеяли...

Что происходит между Мбаппе и Серхио Рамосом? Загадочный фургон в Мадриде
Instagram. Килиан Мбаппе и Серхио Рамос

Мадрид взбудоражила необычная история с участием звезд мирового футбола — Килиана Мбаппе и Серхио Рамоса.

Все началось с того, что француз выложил в соцсети видео загадочного фургона, который колесил по столице Испании. На борту красовалась фраза: «Ты просил меня лететь…».

Но внимание фанатов привлекла другая деталь – надпись SR93. Для болельщиков «Реала» она сразу же ассоциировалась с легендарным голом Рамоса на 93-й минуте финала Лиги чемпионов 2014 года, который принес «сливочным» долгожданный 10-й кубок ЛЧ.

Серхио Рамос не остался в стороне и вскоре опубликовал новые кадры загадочного фургона – уже не только с площади Сибелес, но и у стен «Сантьяго Бернабеу».

Что скрывается за этой акцией – совместный проект, реклама или намек на что-то большее? Ответа пока нет, но испанские болельщики уже строят догадки и с нетерпением ждут продолжения этой истории.

фото lifestyle Килиан Мбаппе Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига
Максим Лапченко Источник: Mundo Deportivo
