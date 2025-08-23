Байер мог подписать звездного форварда из Украины. Почему все сорвалось?
Артем Довбик мог оказаться в Бундеслиге
28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.
По информации La Gazzetta dello Sport, на Артема претендовал «Байер». Немцы предложили «Роме» обмен на своего нападающего Виктора Бонифейса.
«Волки» изучали этот вариант, но в итоге отказались – причиной стало то, что Виктор в последнее время часто получает травмы.
Отмечается, что «Рома» продолжает искать новый клуб для Довбика – новый тренер хочет найти более универсального форварда.
В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».
