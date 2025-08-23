Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 августа 2025, 19:47 |
Байер мог подписать звездного форварда из Украины. Почему все сорвалось?

Артем Довбик мог оказаться в Бундеслиге

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации La Gazzetta dello Sport, на Артема претендовал «Байер». Немцы предложили «Роме» обмен на своего нападающего Виктора Бонифейса.

«Волки» изучали этот вариант, но в итоге отказались – причиной стало то, что Виктор в последнее время часто получает травмы.

Отмечается, что «Рома» продолжает искать новый клуб для Довбика – новый тренер хочет найти более универсального форварда.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

