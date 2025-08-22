Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Лидер Полесья объяснил фиаско в матче против Фиорентины в Лиге конференций

Александр Назаренко пообщался с журналистами после игры с «фиалками»

ФК Полесье. Александр Назаренко

Вингер житомирского «Полесья» Александр Назаренко поделился эмоциями после матча против «Фиорентины» в квалификации Лиги конференций, где «волки» разгромно уступили (0:3).

– Сбылись ли ожидания от соперника? Чем Фиорентина оказалась самой опасной?

– Трудная игра для нас. Они реализовывали почти все свои моменты, которые были. У нас были моменты, но против таких команд, если есть один-два момента, нужно реализовывать. Сегодня, к сожалению, мы их не реализовали и поплатились за это. Почему не получалось? Трудно сейчас сказать, нужно пересмотреть игру, но все же класс игроков выше. Они реализовали то, что у них было.

– Насколько тяжело было играть в условиях, когда итальянцы играли достаточно быстрый футбол?

– Физически было еще более-менее нормально. Когда уже произошло изъятие, Фиорентина «села», и в дальнейшем было ожидаемо, что они будут пытаться вбегать только в контратаки. И так они забили третий гол. Поэтому нужно посмотреть игру, разобрать. Сейчас трудно что-нибудь сказать.

– Что Ротань сказал в перерыве? Команда однажды более собранная начала играть.

– Руслан Петрович нас всегда поддерживает и в перерыве тоже самое. Он нас поддержал, сказал, что все хорошо. Есть еще 45 минут, еще можно все перевернуть. Мы пробовали. Ребята отдали все силы, но, к сожалению, таков результат.

– Стадион был полон, многие приехали поддержать Полесья. Что вы хотите сказать болельщикам?

– Только поблагодарить. Мы их слышали, они поддерживают нас. Спасибо настоящим болельщикам, которые всегда нас поддерживают. Не только когда мы выигрываем, но и проигрываем. Спасибо большое, – сказал Назаренко.

Александр Назаренко (футболист) Лига конференций Полесье Житомир Фиорентина Полесье - Фиорентина
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
