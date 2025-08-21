ВИДЕО. Динамо пропустило третий мяч. Дор Перец оформил дубль

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
21 августа 2025, 22:42 | Обновлено 21 августа 2025, 22:49
0

В меньшинстве Динамо потеряло нить игры

2+2

Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

21 августа в сербском городе Бачка-Топола встречаются Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ответная игра пройдет через через неделю, 28 августа, в польском городе Люблин.

В меньшинстве Динамо пропустило третий гол. Дор Перец оформил дубль на 69-й минуте (3:1).

ГОЛ! 3:1. Дор Перец, 69 мин

