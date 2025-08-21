Лига Европы21 августа 2025, 22:42 | Обновлено 21 августа 2025, 22:49
541
0
ВИДЕО. Динамо пропустило третий мяч. Дор Перец оформил дубль
В меньшинстве Динамо потеряло нить игры
21 августа 2025, 22:42 | Обновлено 21 августа 2025, 22:49
541
0
Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.
21 августа в сербском городе Бачка-Топола встречаются Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Ответная игра пройдет через через неделю, 28 августа, в польском городе Люблин.
В меньшинстве Динамо пропустило третий гол. Дор Перец оформил дубль на 69-й минуте (3:1).
ГОЛ! 3:1. Дор Перец, 69 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 августа 2025, 08:44 2
Именитый украинский тренер считает, что форварду необходимо покинуть Италию ради Испании
Бокс | 21 августа 2025, 05:50 0
Легендарный боксер вспомнил эпизод, который заставил его завершить карьеру
Футбол | 21.08.2025, 18:30
Футбол | 21.08.2025, 10:59
Футбол | 21.08.2025, 22:52
Комментарии 0
Популярные новости
20.08.2025, 22:37 13
20.08.2025, 22:10 8
19.08.2025, 16:28 1
19.08.2025, 18:40 45
20.08.2025, 13:41 15
20.08.2025, 00:07 54
20.08.2025, 04:00 2
20.08.2025, 21:32 40