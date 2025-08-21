Маккаби или Динамо? Букмекеры назвали фаворита в матче Лиги Европы

21 августа состоится первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Маккаби» Тель-Авив и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе «TSC Arena» в сербском городе Бачка-Топола. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени. Накануне этого противостояния букмекеры выбрали фаворита первого поединка – специалисты считают, что шансы команд практически одинаковые:

Маккаби Тель-Авив – 2,69

Ничья – 3,45

Динамо Киев – 2,65

Кроме того были опубликованы коэффициенты на проход команд в следующий раунд по итогам двухматчевой дуэли, здесь шансы выше у подопечных Александра Шовковского. Вероятность триумфа «бело-синих» оценивается в 1,57. Шансы «Маккаби» пробиться в групповой этап Лиги Европы – 2,30.

Напомним, ранее «Динамо» не сумело одолеть кипрский «Пафос» (0:1, 0:2) и вылетело из Лиги чемпионов во второй по силе турнир в еврокубках. «Маккаби» сумел дважды переиграть мальтийский «Хамрун» (2:1, 3:1).