Маккаби или Динамо? Букмекеры назвали фаворита в матче Лиги Европы
Матч четвертого квалификационного раунда состоится 21 августа в сербском городе Бачка-Топола
21 августа состоится первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Маккаби» Тель-Авив и киевское «Динамо».
Команды сыграют на стадионе «TSC Arena» в сербском городе Бачка-Топола. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени. Накануне этого противостояния букмекеры выбрали фаворита первого поединка – специалисты считают, что шансы команд практически одинаковые:
- Маккаби Тель-Авив – 2,69
- Ничья – 3,45
- Динамо Киев – 2,65
Кроме того были опубликованы коэффициенты на проход команд в следующий раунд по итогам двухматчевой дуэли, здесь шансы выше у подопечных Александра Шовковского. Вероятность триумфа «бело-синих» оценивается в 1,57. Шансы «Маккаби» пробиться в групповой этап Лиги Европы – 2,30.
Напомним, ранее «Динамо» не сумело одолеть кипрский «Пафос» (0:1, 0:2) и вылетело из Лиги чемпионов во второй по силе турнир в еврокубках. «Маккаби» сумел дважды переиграть мальтийский «Хамрун» (2:1, 3:1).
