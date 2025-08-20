УПЛ определила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 3-го тура

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 3-го тура УПЛ.

Звание лучшего игрока 3-го тура получил полузащитник «Кривбасса» Максим Задерака, автор двух голов в ворота «Зари» (3:2). В топ-5 рейтинга также вошли джокер «Металлиста 1925» Рамик Гаджиев, форвард «Зари» Филипп Будковский, центральный полузащитник «Металлиста 1925» Иван Калюжный (они разделили 3-4 места в рейтинге, набрав одинаковое количество баллов) и центральный полузащитник «Динамо» Николай Михайленко, который с минимальным преимуществом опередил вратаря Александра Кемкина («Кривбасс»).

Лучшим тренером 3-го тура группа из 39 экспертов признала наставника «ЛНЗ» Виталия Пономарева, который одержал победу над «Полесьем» (2:0). В топ-3 рейтинга вошли Патрик ван Леувен (с «Кривбассом» одержал победу над бывшим клубом – «Зарей» – 3:2) и Младен Бартулович, который с «Металлистом 1925» разгромил вице-чемпиона прошлого сезона «Александрию» на ее поле (4:1).

Символическая сборная 3-го тура УПЛ

Вратарь: Александр Кемкин («Кривбасс»)

Защитники: Ростислав Лях («Рух»), Владислав Шаповал («Кудрівка»), Назар Муравський («ЛНЗ»), Сергей Суханов («Оболонь»)

Полузащитники: Эрмир Рашица («Металлист 1925»), Иван Калюжный («Металлист 1925»), Максим Задерака («Кривбасс»), Николай Михайленко («Динамо»), Рамик Гаджиев («Металлист 1925»)

Нападающий: Пилип Будковский («Заря»)

Главный тренер: Виталий Пономарев («ЛНЗ»)

Резерв: Дмитрий Ледвий («ЛНЗ»), Ефим Конопля («Шахтер»), Олег Горин (ЛНЗ), Николай Матвиенко («Шахтер»), Жан Педросо («Карпаты»), Денис Мирошниченко («Карпаты»), Ника Гагнидзе («Колос»), Роман Дидык («ЛНЗ»), Шота Ноникашвили («ЛНЗ»), Назар Волошин («Динамо»), Александр Козак («Кудровка»), Эдуардо Герреро («Динамо»).