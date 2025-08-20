Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УПЛ определила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 3-го тура
Украина. Премьер лига
20 августа 2025, 12:32 | Обновлено 20 августа 2025, 12:52
431
0

УПЛ определила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 3-го тура

Признание получили Виталий Пономарев и Максим Задерака

20 августа 2025, 12:32 | Обновлено 20 августа 2025, 12:52
431
0
УПЛ определила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 3-го тура
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 3-го тура УПЛ.

Звание лучшего игрока 3-го тура получил полузащитник «Кривбасса» Максим Задерака, автор двух голов в ворота «Зари» (3:2). В топ-5 рейтинга также вошли джокер «Металлиста 1925» Рамик Гаджиев, форвард «Зари» Филипп Будковский, центральный полузащитник «Металлиста 1925» Иван Калюжный (они разделили 3-4 места в рейтинге, набрав одинаковое количество баллов) и центральный полузащитник «Динамо» Николай Михайленко, который с минимальным преимуществом опередил вратаря Александра Кемкина («Кривбасс»).

Лучшим тренером 3-го тура группа из 39 экспертов признала наставника «ЛНЗ» Виталия Пономарева, который одержал победу над «Полесьем» (2:0). В топ-3 рейтинга вошли Патрик ван Леувен (с «Кривбассом» одержал победу над бывшим клубом – «Зарей» – 3:2) и Младен Бартулович, который с «Металлистом 1925» разгромил вице-чемпиона прошлого сезона «Александрию» на ее поле (4:1).

Символическая сборная 3-го тура УПЛ

Вратарь: Александр Кемкин («Кривбасс»)

Защитники: Ростислав Лях («Рух»), Владислав Шаповал («Кудрівка»), Назар Муравський («ЛНЗ»), Сергей Суханов («Оболонь»)

Полузащитники: Эрмир Рашица («Металлист 1925»), Иван Калюжный («Металлист 1925»), Максим Задерака («Кривбасс»), Николай Михайленко («Динамо»), Рамик Гаджиев («Металлист 1925»)

Нападающий: Пилип Будковский («Заря»)

Главный тренер: Виталий Пономарев («ЛНЗ»)

Резерв: Дмитрий Ледвий («ЛНЗ»), Ефим Конопля («Шахтер»), Олег Горин (ЛНЗ), Николай Матвиенко («Шахтер»), Жан Педросо («Карпаты»), Денис Мирошниченко («Карпаты»), Ника Гагнидзе («Колос»), Роман Дидык («ЛНЗ»), Шота Ноникашвили («ЛНЗ»), Назар Волошин («Динамо»), Александр Козак («Кудровка»), Эдуардо Герреро («Динамо»).

По теме:
ЛНЗ не будет подписывать экс-игрока Шахтера, который не нужен Заре
Форвард клуба-новичка УПЛ вызван в сборную на матчи отбора к ЧМ-2026
Супряга имел предложение из-за границы. Форвард предпочел УПЛ
Виталий Пономарев Максим Задерака ЛНЗ Черкассы Кривбасс Кривой Рог лучший игрок лучший тренер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу символическая сборная
Дмитрий Вус Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, почему Супряга решил перейти в Эпицентр
Футбол | 20 августа 2025, 08:58 10
Стало известно, почему Супряга решил перейти в Эпицентр
Стало известно, почему Супряга решил перейти в Эпицентр

На Владислава повлиял тренер Сергей Нагорняк

Transfermarkt: три игрока Динамо отстранены от футбола
Футбол | 19 августа 2025, 20:36 9
Transfermarkt: три игрока Динамо отстранены от футбола
Transfermarkt: три игрока Динамо отстранены от футбола

Причина отстранения Диалло, Сироты и Рамиреса неизвестны

Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Футбол | 19.08.2025, 21:31
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
До 70 млн евро. Победитель еврокубка готовит серьезный трансфер
Футбол | 20.08.2025, 13:10
До 70 млн евро. Победитель еврокубка готовит серьезный трансфер
До 70 млн евро. Победитель еврокубка готовит серьезный трансфер
Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон
Футбол | 19.08.2025, 16:05
Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон
Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Без сенсации: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Цинциннати
Без сенсации: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Цинциннати
19.08.2025, 05:45
Теннис
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 89
Футбол
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
18.08.2025, 22:46 2
Теннис
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 7
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 19
Футбол
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем