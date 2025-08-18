Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Где Миколенко? Стали известны стартовые составы на матч Лидса и Эвертона

18 августа в 22:00 состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги

ФК Эвертон

18 августа в 22:00 состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги.

«Лидс» и «Эвертон» сыграют на стадионе Елланд Роуд в Лидсе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко не включен в заявку на матч из-за травмы.

MaximusOne
Mykolenko out
