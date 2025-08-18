Англия18 августа 2025, 21:37 | Обновлено 18 августа 2025, 21:54
880
1
Где Миколенко? Стали известны стартовые составы на матч Лидса и Эвертона
18 августа в 22:00 состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги
18 августа 2025, 21:37 | Обновлено 18 августа 2025, 21:54
880
1
18 августа в 22:00 состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги.
«Лидс» и «Эвертон» сыграют на стадионе Елланд Роуд в Лидсе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко не включен в заявку на матч из-за травмы.
Читайте также:Лидс – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стали известны стартовые составы на матч Лидса и Эвертона
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 августа 2025, 16:10 13
Одним из фигурантов дела является Владимир Тесля
Теннис | 18 августа 2025, 07:11 2
Ига Свентек и Жасмин Паолини разыграют трофей тысячника в США
Футбол | 18.08.2025, 03:22
Футбол | 18.08.2025, 07:12
Футбол | 18.08.2025, 21:25
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Mykolenko out
Популярные новости
17.08.2025, 21:50
16.08.2025, 22:05 1
16.08.2025, 18:59 3
17.08.2025, 09:00 4
16.08.2025, 16:51 5
18.08.2025, 06:23 21
18.08.2025, 05:32 1
18.08.2025, 08:53 11