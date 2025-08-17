Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Шахтер забил Вересу в раздевалку. Отличился Конопля
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 16:28 | Обновлено 17 августа 2025, 16:30
Хозяева поля не потерпели несколько десятков секунд

В матче третьего тура Украинской Премьер-лиги встречаются «Верес» и «Шахтер».

Матч проходит на стадионе «Авангард» в Ровно.

Донецкий «Шахтер» смог выйти вперед в конце первого тайма. Подачу с углового замкнул Ефим Конопля.

По теме:
Тростянец – Локомотив – 3:0. Отличная игра Замуренко. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Только вышел на замену. Винисиус Тобиас прошил голкипера Вереса
Ротань и Пономарев определились со составами на матч Полесья – ЛНЗ в УПЛ
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Верес - Шахтер Ефим Конопля
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
