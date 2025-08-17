Украина. Премьер лига17 августа 2025, 16:28 | Обновлено 17 августа 2025, 16:30
ВИДЕО. Шахтер забил Вересу в раздевалку. Отличился Конопля
Хозяева поля не потерпели несколько десятков секунд
В матче третьего тура Украинской Премьер-лиги встречаются «Верес» и «Шахтер».
Матч проходит на стадионе «Авангард» в Ровно.
Донецкий «Шахтер» смог выйти вперед в конце первого тайма. Подачу с углового замкнул Ефим Конопля.
