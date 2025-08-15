«Проблемы с мастерством». Эксперт – об украинских клубах в еврокубках

Бывший вратарь многих украинских команд Владимир Цыткин, который затем тренировал сборные Украины разных возрастов, в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о матчах-ответах с участием «Шахтера» и «Полесья» в еврокубках:

– Как ни парадоксально, но мне больше понравилась игра «Шахтера», когда он на 81 минуте оказался в меньшинстве после удаления Олега Очеретько. «Горняки» прибавили в мотивации, настойчивости и имели несколько прекрасных шансов забить победный гол. Жаль, что эти возможности были упущены.

– Кстати, вторая желтая карточка Очеретько была справедливой?

– Да, его нарушение тянуло на такое наказание. Знаете, я до сих пор не понял, зачем Очеретько, у которого уже было предупреждение, бросаться в ноги сопернику. Ведь момент не был голевой. В конце концов, когда-то легендарный тренер Виктор Прокопенко недаром говорил, что не нужно искать логику в действиях футболистов.

– После ничьей в Афинах на прошлой неделе все ждали от «Шахтера» более агрессивной игры.

– Чтобы дать исчерпывающий ответ, почему этого не произошло, нужно быть внутри команды. Возможно, сказалось отсутствие по разным причинам целой группы ключевых исполнителей, в частности, бразильца Кевина, с его нацеленностью на ворота соперников. С другой стороны, если команда зависит от услуг одного игрока, то это свидетельствует о ее слабости и неполноценности.

– Когда и овертайм не выявил победителя, оставалась надежда на мастерство вратаря Дмитрия Ризника, один из «козырей» которого – выигранные дуэли в штатных пенальтистов соперника.

– На этот раз не суждено. Не случайно серию послематчевых пенальти еще называют футбольной лотереей.

Конечно, обидно, что «горняки» вынуждены были прекратить выступления в Лиге Европы, но считаю, что у них больше шансов проявить себя в Лиге конференций, где конкуренция менее острая. Украине очень нужны очки для улучшения позиций в классификации УЕФА.

– В Лиге конференций уже выступает «Полесье», которое было близко к провалу в противостоянии с венгерским «Пакшом».

– Для житомирской команды вояж в соседнюю страну не стал легкой прогулкой после убедительной победы на прошлой неделе – 3:0.

Склоняюсь к тому, что комментарии многих экспертов сыграли злую шутку с полищуками. Ведь они утверждали, что подопечные Руслана Ротаня уже обеспечили себе путевку в следующий раунд, и это расслабило.

Хуже всего, что у «Полесья» не было четкого плана на игру, каждый пытался тянуть одеяло в свою сторону. Гости чудом избежали овертайма, ведь при счете 2:0 в пользу «горожан» они еще дважды могли забить. И только после пропущенного мяча в конце компенсированного времени венгры смирились с тем, что не возьмут реванш с нужным счетом.

А «Полесье» своей нестабильностью подтвердило проблемы с мастерством. Буквально в каждом звене есть уязвимые места. И это несмотря на очень серьезные капиталовложения.

