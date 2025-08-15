Олег ФЕДОРЧУК: «Хватит их гладить по головкам! Они что, коты?

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук дал совет президенту житомирского «Полесья» Геннадию Буткевичу:

«Зарплаты у игроков «Полесья» одни из самых высоких в Украине, это не секрет, но не может быть так, что игрок сколько стоит, столько и получает за сезон. Нонсенс! Это уже выглядит не как бизнес-проект, а как игрушка.

Деньги, которые Буткевич выделяет на «Полесье», по нашим современным меркам, колоссальны, но ему как-то по-другому нужно относиться к игрокам. Не заходить в раздевалку с овациями после победы над «Сантой-Коломой».

Хватит Буткевичу гладить футболистов по головкам! Они что, кошки? Нужно от них жестко требовать результаты!»

Ранее «Полесье» вышло в Q4 Лиги конференций.