Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Артем хочет вернуться в Ла Лигу
Форвард национальной сборной Украины Артем Довбик близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно, оставив расположение римской «Ромы».
Как стало известно Sport.ua, Артем действительно может попрощаться с римлянами из-за натянутых отношений с новым главным тренером «волков» Джан Пьеро Гасперини, который хочет видеть в Риме другого форварда.
Артем уже сообщил своему окружению, что хочет сменить клубную прописку из-за желания получать регулярную игровую практику. Приоритетная цель – возвращение в испанскую Ла Лигу. Форвард и его агент в первую очередь будут рассматривать варианты именно из этой страны.
Ранее сообщалось, что три английских клуба интересуются Довбиком.
