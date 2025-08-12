Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Италия
12 августа 2025, 09:59 | Обновлено 12 августа 2025, 10:00
Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим

Артем хочет вернуться в Ла Лигу

Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард национальной сборной Украины Артем Довбик близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно, оставив расположение римской «Ромы».

Как стало известно Sport.ua, Артем действительно может попрощаться с римлянами из-за натянутых отношений с новым главным тренером «волков» Джан Пьеро Гасперини, который хочет видеть в Риме другого форварда.

Артем уже сообщил своему окружению, что хочет сменить клубную прописку из-за желания получать регулярную игровую практику. Приоритетная цель – возвращение в испанскую Ла Лигу. Форвард и его агент в первую очередь будут рассматривать варианты именно из этой страны.

Ранее сообщалось, что три английских клуба интересуются Довбиком.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
