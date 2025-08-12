Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим

Форвард национальной сборной Украины Артем Довбик близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно, оставив расположение римской «Ромы».

Как стало известно Sport.ua, Артем действительно может попрощаться с римлянами из-за натянутых отношений с новым главным тренером «волков» Джан Пьеро Гасперини, который хочет видеть в Риме другого форварда.

Артем уже сообщил своему окружению, что хочет сменить клубную прописку из-за желания получать регулярную игровую практику. Приоритетная цель – возвращение в испанскую Ла Лигу. Форвард и его агент в первую очередь будут рассматривать варианты именно из этой страны.

Ранее сообщалось, что три английских клуба интересуются Довбиком.