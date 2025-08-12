Алекс ФЕРГЮСОН: «За всю столетнюю историю этот вратарь – на вершине»

Легендарный бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал самого выдающегося вратаря, с которым ему приходилось работать.

«Петер Шмейхель был для меня великолепным игроком, замечательной личностью и человеком, которым я действительно восхищался. Если посмотреть на 100-летнюю историю «Манчестер Юнайтед», то Петер находится на ее вершине», – сказал Алекс Фергюсон.

Шмейхель играл за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1999 год.

