Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алекс ФЕРГЮСОН: «За всю столетнюю историю этот вратарь – на вершине»
Англия
12 августа 2025, 00:17 |
368
0

Алекс ФЕРГЮСОН: «За всю столетнюю историю этот вратарь – на вершине»

Тренер – о Петере Шмейхеле

12 августа 2025, 00:17 |
368
0
Алекс ФЕРГЮСОН: «За всю столетнюю историю этот вратарь – на вершине»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Легендарный бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал самого выдающегося вратаря, с которым ему приходилось работать.

«Петер Шмейхель был для меня великолепным игроком, замечательной личностью и человеком, которым я действительно восхищался. Если посмотреть на 100-летнюю историю «Манчестер Юнайтед», то Петер находится на ее вершине», – сказал Алекс Фергюсон.

Шмейхель играл за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1999 год.

Ранее известный шотландский тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал лучшую команду, которую он когда-либо видел.

По теме:
Трансферная бомба. Винисиус провел тайные переговоры с английским грандом
Сможет ли Арсенал повторить историческое достижение в следующем сезоне?
Шешко и Хойлунд: по каким показателям словак опережает своего одноклубника?
Петер Шмейхель Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Футбол | 11 августа 2025, 08:20 4
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал

Александр – приоритет для «Наполи»

Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Бокс | 11 августа 2025, 08:44 1
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге

WBC включила британца в свой рейтинг

Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Бокс | 11.08.2025, 05:48
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Григорчук оценил перспективы Хачериди в Черноморце: «Удачи им всем!»
Футбол | 12.08.2025, 01:08
Григорчук оценил перспективы Хачериди в Черноморце: «Удачи им всем!»
Григорчук оценил перспективы Хачериди в Черноморце: «Удачи им всем!»
Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось
Футбол | 11.08.2025, 22:30
Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось
Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
11.08.2025, 02:28
Бокс
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
11.08.2025, 01:10 1
Теннис
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
11.08.2025, 05:12
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
11.08.2025, 15:27 7
Футбол
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
11.08.2025, 07:16 2
Футбол
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
11.08.2025, 09:12 2
Бокс
ФОТО. Забарный вместе с женой заселился в парижский отель
ФОТО. Забарный вместе с женой заселился в парижский отель
11.08.2025, 05:42 1
Футбол
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
11.08.2025, 13:24 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем