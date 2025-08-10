10 августа «Ингулец» встретился с харьковским «Металлистом» во втором туре Первой лиги Украины.

Команды провели футбольное противостояние в Ужгороде на стадионе «Аванград».

С минимальным преимуществом победу в поединке оформил коллектив из села Петрово, обыгравший харьковчан со счетом 2:1.

Перед началом матча игроки «Ингульца» сделали общую фотографию с футболкой бывшего вингера Владимира Белоцерковца, неожиданно погибшего в возрасте 25 лет.

ФОТО. Ингулец отдал честь Белоцерковцу перед матчем Первой лиги