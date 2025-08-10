Украина. Первая лига10 августа 2025, 15:17 | Обновлено 10 августа 2025, 15:22
209
0
ФОТО. Ингулец отдал честь Белоцерковцу перед матчем Первой лиги
Команда вышла на поле с футболкой Владимира
10 августа 2025, 15:17 | Обновлено 10 августа 2025, 15:22
209
0
10 августа «Ингулец» встретился с харьковским «Металлистом» во втором туре Первой лиги Украины.
Команды провели футбольное противостояние в Ужгороде на стадионе «Аванград».
С минимальным преимуществом победу в поединке оформил коллектив из села Петрово, обыгравший харьковчан со счетом 2:1.
Перед началом матча игроки «Ингульца» сделали общую фотографию с футболкой бывшего вингера Владимира Белоцерковца, неожиданно погибшего в возрасте 25 лет.
ФОТО. Ингулец отдал честь Белоцерковцу перед матчем Первой лиги
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 августа 2025, 07:21 16
Есть вариант, что россиянин останется в Париже
Футбол | 10 августа 2025, 14:25 2
Забитым мячом на 46-й минуте отличился Сергей Суханов
Футбол | 09.08.2025, 17:56
Волейбол | 09.08.2025, 19:11
Футбол | 10.08.2025, 08:11
Комментарии 0
Популярные новости
09.08.2025, 06:30
09.08.2025, 13:29 9
09.08.2025, 04:38 2
09.08.2025, 14:23 11
09.08.2025, 09:42 9
09.08.2025, 11:33 1
08.08.2025, 13:03 3
09.08.2025, 23:32