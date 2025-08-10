Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ингулец отдал честь Белоцерковцу перед матчем Первой лиги
Украина. Первая лига
10 августа 2025, 15:17 | Обновлено 10 августа 2025, 15:22
209
0

ФОТО. Ингулец отдал честь Белоцерковцу перед матчем Первой лиги

Команда вышла на поле с футболкой Владимира

10 августа 2025, 15:17 | Обновлено 10 августа 2025, 15:22
209
0
ФОТО. Ингулец отдал честь Белоцерковцу перед матчем Первой лиги
ФК Ингулец

10 августа «Ингулец» встретился с харьковским «Металлистом» во втором туре Первой лиги Украины.

Команды провели футбольное противостояние в Ужгороде на стадионе «Аванград».

С минимальным преимуществом победу в поединке оформил коллектив из села Петрово, обыгравший харьковчан со счетом 2:1.

Перед началом матча игроки «Ингульца» сделали общую фотографию с футболкой бывшего вингера Владимира Белоцерковца, неожиданно погибшего в возрасте 25 лет.

ФОТО. Ингулец отдал честь Белоцерковцу перед матчем Первой лиги

По теме:
ВИДЕО. Ракицкий забил супергол в матче Первой лиги
Полесье – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Оболонь – Александрия – 1:0. Шедевр Суханова. Видео гола и обзор матча
Ингулец Металлист Харьков Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Владимир Белоцерковец смерть трагедия
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Футбол | 10 августа 2025, 07:21 16
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым

Есть вариант, что россиянин останется в Париже

ВИДЕО. Гол-шедевр. Оболонь дальним ударом забила Александрии
Футбол | 10 августа 2025, 14:25 2
ВИДЕО. Гол-шедевр. Оболонь дальним ударом забила Александрии
ВИДЕО. Гол-шедевр. Оболонь дальним ударом забила Александрии

Забитым мячом на 46-й минуте отличился Сергей Суханов

ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
Футбол | 09.08.2025, 17:56
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
Волейбол | 09.08.2025, 19:11
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Футбол | 10.08.2025, 08:11
Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
09.08.2025, 06:30
Бокс
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
09.08.2025, 04:38 2
Бокс
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
09.08.2025, 14:23 11
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
09.08.2025, 09:42 9
Футбол
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
09.08.2025, 11:33 1
Футбол
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
08.08.2025, 13:03 3
Футбол
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
09.08.2025, 23:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем