  Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Александрия
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 10:43 | Обновлено 10 августа 2025, 10:51
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Александрия

Команды сыграют во втором туре нового сезона УПЛ

ФК Александрия.

В воскресенье, 10 августа в 13:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между киевской Оболонью и Александрией. Это встреча второго тура нового сезона УПЛ.

Матч состоится в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Главным арбитром встречи назначен Александр Александров, который родился во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В первом туре Оболонь расписала нулевую ничью против харьковского Металлиста 1925 года, а Александрия сенсационно проиграла Кудровке (1:3).

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТВ и других.

