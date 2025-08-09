Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФИФА предоставит английскому гранду гарантированное место на КЧМ-2029
Клубный чемпионат мира
09 августа 2025, 11:51 |
246
0

Триумф «Челси» в 2025 году не гарантировал автоматического попадания на следующий турнир

Getty Images/Global Images Ukraine.

Английский «Челси» может получить гарантированное место в клубном чемпионате мира, который состоится в 2029 году.

13 июля лондонский клуб стал победителем турнира в США, обыграв французский ПСЖ в решающем матче со счетом 3:0. Этот триумф не гарантировал место английской команде в следующем розыгрыше.

По правилам ФИФА, победитель клубного чемпионата не получает автоматического места в новом турнире. Организация решила исправить этот момент и планирует предоставить «Челси» путевку на КЧМ в 2029 году, независимо от результатов «синих».

На следующем КЧМ сыграют 32 команды: 12 мест получит УЕФА, 6 – КОНМЕБОЛ, 4 – АФК, 4 – КАФ, 4 – КОНКАКАФ, 1 – ОФК. Еще одно место зарезервировано для команды, которая будет представлять страну-организатора.

На данный момент известны имена четырех команд-участников – ПСЖ, который стал триумфатором Лиги чемпионов в Европе, обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2025 года Крус Асуль (Мексика), победитель Лиги чемпионов КАФ 2024/25 «Пирамидс» (Египет) и победитель элитной Лиги чемпионов АФК 2024/25 «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия).

По теме:
Товарищеские матчи, 8 августа. Победы Интера и Челси, спарринг Ярмолюка
Тренер Челси: «Хочу работать с 25 игроками в команде. Больше не нужно»
18-летний новичок принес Челси победу в спарринге с Байером
клубный чемпионат мира по футболу ФИФА Челси
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
